В конце октября в Пермском крае ожидается первый снег

16 октября 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

В третьей декаде октября ожидается первый снег Фото: Размик Закарян © URA.RU После 21 октября в Пермском крае ожидается первый снег. Об этом сообщает пермский ЦГМС на своем официальном сайте. «По предварительному прогнозу, смена фазового состояния осадков ожидается после 21 октября. В северных и восточных районах региона установится временный снежный покров», — рассказывают в ЦГМС. Также в понедельник, 17 октября, дневная температура составит от +6 до +10 градусов. Во вторник, 18 октября, в Пермском крае пройдут кратковременные дожди, а температура составит около +7 градусов. Ранее URA.RU писало, что 16 октября в Пермском крае ожидался дождь и туман. Дневная температура воздуха составила от +3 до +8 градусов.

После 21 октября в Пермском крае ожидается первый снег. Об этом сообщает пермский ЦГМС на своем официальном сайте. «По предварительному прогнозу, смена фазового состояния осадков ожидается после 21 октября. В северных и восточных районах региона установится временный снежный покров», — рассказывают в ЦГМС. Также в понедельник, 17 октября, дневная температура составит от +6 до +10 градусов. Во вторник, 18 октября, в Пермском крае пройдут кратковременные дожди, а температура составит около +7 градусов. Ранее URA.RU писало, что 16 октября в Пермском крае ожидался дождь и туман. Дневная температура воздуха составила от +3 до +8 градусов.