15 октября 2022
14 октября 2022

В конце октября в Пермском крае ожидается первый снег

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Екатеринбург, непогода, снегопад
В третьей декаде октября ожидается первый снег Фото:

После 21 октября в Пермском крае ожидается первый снег. Об этом сообщает пермский ЦГМС на своем официальном сайте.

«По предварительному прогнозу, смена фазового состояния осадков ожидается после 21 октября. В северных и восточных районах региона установится временный снежный покров», — рассказывают в ЦГМС.

Также в понедельник, 17 октября, дневная температура составит от +6 до +10 градусов. Во вторник, 18 октября, в Пермском крае пройдут кратковременные дожди, а температура составит около +7 градусов.

Ранее URA.RU писало, что 16 октября в Пермском крае ожидался дождь и туман. Дневная температура воздуха составила от +3 до +8 градусов.

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После 21 октября в Пермском крае ожидается первый снег. Об этом сообщает пермский ЦГМС на своем официальном сайте. «По предварительному прогнозу, смена фазового состояния осадков ожидается после 21 октября. В северных и восточных районах региона установится временный снежный покров», — рассказывают в ЦГМС. Также в понедельник, 17 октября, дневная температура составит от +6 до +10 градусов. Во вторник, 18 октября, в Пермском крае пройдут кратковременные дожди, а температура составит около +7 градусов. Ранее URA.RU писало, что 16 октября в Пермском крае ожидался дождь и туман. Дневная температура воздуха составила от +3 до +8 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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