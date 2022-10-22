США уличили в использовании нефти в качестве оружия

23 октября 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Белый дом может пойти на сокращение добычи нефти в конце этого года, сообщают западные СМИ Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Вашингтон предпринимает попытки повлиять на мировые цены на нефть. Об этом сообщает газета Financial Times. «Готовность Вашингтона напрямую вмешиваться в нефтяные рынки означает, что ценовые риски, когда-то в первую очередь связанные с неустойчивыми правительствами производителей или картелем ОПЕК+, теперь также исходят из Овального кабинета», — говорится в материале газеты. По мнению автора статьи, США предпримут попытки использовать запасы нефти для влияния на мировые цены. Так, Белый дом может пойти на сокращение добычи нефти уже в конце этого года. Ранее западные страны стали обсуждать возможность ограничения цен на российские нефть и газ. Эти действия связаны с началом спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые попытаются ввести на них потолок цен. Также сообщалось, что Правительство США не может найти весомые способы решения проблем с сокращением добычи нефти.

Вашингтон предпринимает попытки повлиять на мировые цены на нефть. Об этом сообщает газета Financial Times. «Готовность Вашингтона напрямую вмешиваться в нефтяные рынки означает, что ценовые риски, когда-то в первую очередь связанные с неустойчивыми правительствами производителей или картелем ОПЕК+, теперь также исходят из Овального кабинета», — говорится в материале газеты. По мнению автора статьи, США предпримут попытки использовать запасы нефти для влияния на мировые цены. Так, Белый дом может пойти на сокращение добычи нефти уже в конце этого года. Ранее западные страны стали обсуждать возможность ограничения цен на российские нефть и газ. Эти действия связаны с началом спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы тем странам, которые попытаются ввести на них потолок цен. Также сообщалось, что Правительство США не может найти весомые способы решения проблем с сокращением добычи нефти.