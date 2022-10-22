Мать мобилизованного екатеринбуржца пожаловалась на пропажу жгутов в аптеках. Аудио

23 октября 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Мобилизованные собирают аптечку перед отправкой на обучение, и кровоостанавливающий жгут должен быть там (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В аптеках Екатеринбурга пропали кровоостанавливающие жгуты и противоожоговые повязки. Об этом URA.RU рассказала Людмила, мать одного из мобилизованных. Она помогала сыну собраться на военные сборы. «Ни в одной аптеке Екатеринбурга не могли найти жгут, чтобы останавливать кровотечение. Видимо, сейчас все раскупили. Также не могли найти противоожоговые повязки со специальным гелем, которые нужны при ожогах», — рассказала собеседница. Добыть необходимое в итоге удалось через родственников, у которых в запасе оказались лишние экземпляры. В Екатеринбурге прошли очередные отправки мобилизованных. Мужчин, получивших повестки, провожали в Кировском и Чкаловском военкоматах. Один из призванных в рамках частичной мобилизации рассказал, что месяц ждал повестку.

В аптеках Екатеринбурга пропали кровоостанавливающие жгуты и противоожоговые повязки. Об этом URA.RU рассказала Людмила, мать одного из мобилизованных. Она помогала сыну собраться на военные сборы. «Ни в одной аптеке Екатеринбурга не могли найти жгут, чтобы останавливать кровотечение. Видимо, сейчас все раскупили. Также не могли найти противоожоговые повязки со специальным гелем, которые нужны при ожогах», — рассказала собеседница. Добыть необходимое в итоге удалось через родственников, у которых в запасе оказались лишние экземпляры. В Екатеринбурге прошли очередные отправки мобилизованных. Мужчин, получивших повестки, провожали в Кировском и Чкаловском военкоматах. Один из призванных в рамках частичной мобилизации рассказал, что месяц ждал повестку.