22 октября 2022

Мать мобилизованного екатеринбуржца пожаловалась на пропажу жгутов в аптеках. Аудио

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Мобилизованные собирают аптечку перед отправкой на обучение, и кровоостанавливающий жгут должен быть там (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В аптеках Екатеринбурга пропали кровоостанавливающие жгуты и противоожоговые повязки. Об этом URA.RU рассказала Людмила, мать одного из мобилизованных. Она помогала сыну собраться на военные сборы.

«Ни в одной аптеке Екатеринбурга не могли найти жгут, чтобы останавливать кровотечение. Видимо, сейчас все раскупили. Также не могли найти противоожоговые повязки со специальным гелем, которые нужны при ожогах», — рассказала собеседница. Добыть необходимое в итоге удалось через родственников, у которых в запасе оказались лишние экземпляры.

В Екатеринбурге прошли очередные отправки мобилизованных. Мужчин, получивших повестки, провожали в Кировском и Чкаловском военкоматах. Один из призванных в рамках частичной мобилизации рассказал, что месяц ждал повестку.

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В аптеках Екатеринбурга пропали кровоостанавливающие жгуты и противоожоговые повязки. Об этом URA.RU рассказала Людмила, мать одного из мобилизованных. Она помогала сыну собраться на военные сборы. «Ни в одной аптеке Екатеринбурга не могли найти жгут, чтобы останавливать кровотечение. Видимо, сейчас все раскупили. Также не могли найти противоожоговые повязки со специальным гелем, которые нужны при ожогах», — рассказала собеседница. Добыть необходимое в итоге удалось через родственников, у которых в запасе оказались лишние экземпляры. В Екатеринбурге прошли очередные отправки мобилизованных. Мужчин, получивших повестки, провожали в Кировском и Чкаловском военкоматах. Один из призванных в рамках частичной мобилизации рассказал, что месяц ждал повестку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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