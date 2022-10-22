В аптеках Екатеринбурга пропали кровоостанавливающие жгуты и противоожоговые повязки. Об этом URA.RU рассказала Людмила, мать одного из мобилизованных. Она помогала сыну собраться на военные сборы.
«Ни в одной аптеке Екатеринбурга не могли найти жгут, чтобы останавливать кровотечение. Видимо, сейчас все раскупили. Также не могли найти противоожоговые повязки со специальным гелем, которые нужны при ожогах», — рассказала собеседница. Добыть необходимое в итоге удалось через родственников, у которых в запасе оказались лишние экземпляры.
В Екатеринбурге прошли очередные отправки мобилизованных. Мужчин, получивших повестки, провожали в Кировском и Чкаловском военкоматах. Один из призванных в рамках частичной мобилизации рассказал, что месяц ждал повестку.
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В аптеках Екатеринбурга пропали кровоостанавливающие жгуты и противоожоговые повязки. Об этом URA.RU рассказала Людмила, мать одного из мобилизованных. Она помогала сыну собраться на военные сборы. «Ни в одной аптеке Екатеринбурга не могли найти жгут, чтобы останавливать кровотечение. Видимо, сейчас все раскупили. Также не могли найти противоожоговые повязки со специальным гелем, которые нужны при ожогах», — рассказала собеседница. Добыть необходимое в итоге удалось через родственников, у которых в запасе оказались лишние экземпляры. В Екатеринбурге прошли очередные отправки мобилизованных. Мужчин, получивших повестки, провожали в Кировском и Чкаловском военкоматах. Один из призванных в рамках частичной мобилизации рассказал, что месяц ждал повестку.