В Пермском крае ожидаются сильный снегопад и гололед

Порывы ветра будут до 18 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае прогнозируются сильный снегопад, гололед и порывы ветра до 18 м/с. Информацию об этом передает Пермский ЦГМС.

«23-24 октября 2022 года местами по Пермскому краю прогнозируются сильные осадки. В отдельных районах ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, гололед и порывы ветра до 18 м/с», — рассказали в ЦГМС.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей в непогоду не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, а также не парковать автомобили рядом с ними. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию.

Ранее в Перми прошел ливневый снегопад. За ним сразу пришло прояснение.