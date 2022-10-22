22 октября 2022
21 октября 2022

В Пермском крае ожидаются сильный снегопад и гололед

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Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
Порывы ветра будут до 18 м/с Фото:

В Пермском крае прогнозируются сильный снегопад, гололед и порывы ветра до 18 м/с. Информацию об этом передает Пермский ЦГМС.

«23-24 октября 2022 года местами по Пермскому краю прогнозируются сильные осадки. В отдельных районах ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, гололед и порывы ветра до 18 м/с», — рассказали в ЦГМС.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей в непогоду не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, а также не парковать автомобили рядом с ними. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию.

Ранее в Перми прошел ливневый снегопад. За ним сразу пришло прояснение.

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В Пермском крае прогнозируются сильный снегопад, гололед и порывы ветра до 18 м/с. Информацию об этом передает Пермский ЦГМС. «23-24 октября 2022 года местами по Пермскому краю прогнозируются сильные осадки. В отдельных районах ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, гололед и порывы ветра до 18 м/с», — рассказали в ЦГМС. В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей в непогоду не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи, а также не парковать автомобили рядом с ними. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также соблюдать дистанцию. Ранее в Перми прошел ливневый снегопад. За ним сразу пришло прояснение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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