23 октября 2022
22 октября 2022

Пермские мэры собрали деньги на квадрокоптеры для мобилизованных

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине
Квадрокоптеры из Звездного доставят в Елань и Тюмень Фото:
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Мобилизация в России

Добрянский округ и ЗАТО Звездный в Пермском крае купили квадрокоптеры для мобилизованных. В Добрянке к мэру обратились мобилизованные в его соцсетях. В Звездном инициатива исходила от главы. Об этом на заседании совета глав региона 24 октября рассказал руководитель совета Константин Лызов. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«По инициативе главы ЗАТО „Звездный“ Александра Швецова было собрано около 300 тысяч рублей на покупку девяти квадрокоптеров, которые в ближайшее время будут доставлены в войсковые части Елани и Тюмени. Также квадрокоптеры для проведения разведывательных работ были приобретены для групп мобилизованных жителей Добрянки, обратившихся в аккаунт к главе округа», — отметил Лызов. Главой Добрянки является он сам.

По его словам, с заявителями связались. Вопрос по доставке решен. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил перед мэрами задачу по оказанию адресной помощи семей мобилизованным. Для них предусмотрены единовременные выплаты. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября.

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Добрянский округ и ЗАТО Звездный в Пермском крае купили квадрокоптеры для мобилизованных. В Добрянке к мэру обратились мобилизованные в его соцсетях. В Звездном инициатива исходила от главы. Об этом на заседании совета глав региона 24 октября рассказал руководитель совета Константин Лызов. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». «По инициативе главы ЗАТО „Звездный“ Александра Швецова было собрано около 300 тысяч рублей на покупку девяти квадрокоптеров, которые в ближайшее время будут доставлены в войсковые части Елани и Тюмени. Также квадрокоптеры для проведения разведывательных работ были приобретены для групп мобилизованных жителей Добрянки, обратившихся в аккаунт к главе округа», — отметил Лызов. Главой Добрянки является он сам. По его словам, с заявителями связались. Вопрос по доставке решен. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил перед мэрами задачу по оказанию адресной помощи семей мобилизованным. Для них предусмотрены единовременные выплаты. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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