Пермские мэры собрали деньги на квадрокоптеры для мобилизованных

Квадрокоптеры из Звездного доставят в Елань и Тюмень Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Добрянский округ и ЗАТО Звездный в Пермском крае купили квадрокоптеры для мобилизованных. В Добрянке к мэру обратились мобилизованные в его соцсетях. В Звездном инициатива исходила от главы. Об этом на заседании совета глав региона 24 октября рассказал руководитель совета Константин Лызов. Трансляция проходила в группе «Пермский край» соцсети «ВКонтакте».

«По инициативе главы ЗАТО „Звездный“ Александра Швецова было собрано около 300 тысяч рублей на покупку девяти квадрокоптеров, которые в ближайшее время будут доставлены в войсковые части Елани и Тюмени. Также квадрокоптеры для проведения разведывательных работ были приобретены для групп мобилизованных жителей Добрянки, обратившихся в аккаунт к главе округа», — отметил Лызов. Главой Добрянки является он сам.

По его словам, с заявителями связались. Вопрос по доставке решен. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поставил перед мэрами задачу по оказанию адресной помощи семей мобилизованным. Для них предусмотрены единовременные выплаты. Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября.