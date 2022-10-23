Жителей ХМАО отправили на спецоперацию. Фото

24 октября 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

Это уже третья отправка за две недели из Сургута Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные из Сургута и Сургутского района (ХМАО) отправились для обучения перед участием в спецоперации на Украине. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в администрации города. «Провожать мобилизованных пришли десятки жителей. Автобус с бойцами отправился на слаживание в одну из учебок», — уточнили в пресс-службе Сургута. В ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, отправят в зону СВО около 300 тысяч граждан. Ранее прошла отправка около 50 добровольцев из Нягани, Югорска, Советского, Нягани, Ханты-Мансийска и Радужного. Провожающие прощаются с мобилизованными Официальный канал администрации Сургута

Мобилизованные из Сургута и Сургутского района (ХМАО) отправились для обучения перед участием в спецоперации на Украине. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в администрации города. «Провожать мобилизованных пришли десятки жителей. Автобус с бойцами отправился на слаживание в одну из учебок», — уточнили в пресс-службе Сургута. В ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, отправят в зону СВО около 300 тысяч граждан. Ранее прошла отправка около 50 добровольцев из Нягани, Югорска, Советского, Нягани, Ханты-Мансийска и Радужного.