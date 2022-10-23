Это уже третья отправка за две недели из Сургута
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованные из Сургута и Сургутского района (ХМАО) отправились для обучения перед участием в спецоперации на Украине. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в администрации города.
«Провожать мобилизованных пришли десятки жителей. Автобус с бойцами отправился на слаживание в одну из учебок», — уточнили в пресс-службе Сургута.
В ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, отправят в зону СВО около 300 тысяч граждан. Ранее прошла отправка около 50 добровольцев из Нягани, Югорска, Советского, Нягани, Ханты-Мансийска и Радужного.
Провожающие прощаются с мобилизованными
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