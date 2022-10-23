23 октября 2022
22 октября 2022

Жителей ХМАО отправили на спецоперацию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка на службу мобилизованных Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Челябинск, камуфляж, амуниция, рюкзак, военные сборы, экипировка, мобилизация, мобилизованные, пункт сбора
Это уже третья отправка за две недели из Сургута Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные из Сургута и Сургутского района (ХМАО) отправились для обучения перед участием в спецоперации на Украине. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в администрации города.

«Провожать мобилизованных пришли десятки жителей. Автобус с бойцами отправился на слаживание в одну из учебок», — уточнили в пресс-службе Сургута.

В ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, отправят в зону СВО около 300 тысяч граждан. Ранее прошла отправка около 50 добровольцев из Нягани, Югорска, Советского, Нягани, Ханты-Мансийска и Радужного.

Провожающие прощаются с мобилизованными

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Мобилизованные из Сургута и Сургутского района (ХМАО) отправились для обучения перед участием в спецоперации на Украине. Об этом сообщили корреспонденту URA.RU в администрации города. «Провожать мобилизованных пришли десятки жителей. Автобус с бойцами отправился на слаживание в одну из учебок», — уточнили в пресс-службе Сургута. В ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, отправят в зону СВО около 300 тысяч граждан. Ранее прошла отправка около 50 добровольцев из Нягани, Югорска, Советского, Нягани, Ханты-Мансийска и Радужного.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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