В Екатеринбурге строят медцентр, который позволит вылечить в 1,5 раза больше детей с онкологией

07 октября 2022 в 09:00 Размер текста - 17 +

Строительство нового детского пансионата проинспектировали директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и главврач ОДКБ Олег Аверьянов Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины В Екатеринбурге идет строительство детского пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии. Медцентр позволит в 1,5 раза увеличить количество детей, которым будет оказываться современная медпомощь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Фонда святой Екатерины». «На стройплощадку с инспекцией приехали директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и главврач „Областной детской клинической больницы“ Олег Аверьянов. Четырехэтажное здание уже возведено, готова крыша, практически закрыт теплый контур, заведены водоснабжение, канализация и электричество. Впереди черновые внутренние работы, разводка коммуникаций и фасадные работы», — сообщили в Фонде. Главный врач ОДКБ Аверьянов заявил, что модернизация и расширение гематологического центра — это серьезный шаг в развитии. «Многие пациенты получают длительное лечение, после пересадки они переводятся на интенсивный этап наблюдения. Находиться в стационаре детям тяжело, и чем раньше мы выведем их на домашний этап, тем лучше. Это и безопасней, и позволит увеличить количество пациентов», — подчеркнул главврач. По его словам, в ОДКБ проходят лечение не только пациенты из Свердловской области, половина из них приезжает из других городов России. «В Екатеринбурге находится единственный региональный центр пересадки костного мозга, поэтому появление пансионата на Урале давно назрело», — дополнил Аверьянов. Новое здание будет разбито на две части: в двухэтажном блоке будет находиться медицинский пост и кабинеты для пункций и забора крови, а в четырехэтажном разместят 36 комнат для семей, игровые и обучающие зоны, центр психологической помощи и так далее. При этом основной онкологический корпус будет соединен с пансионатом теплым коридором, а вся инфраструктура будет удобна для передвижения не только пешком, но и на колясках и каталках. Директор Фонда святой Екатерины Андреев рассказал, что строительство пансионата — ключевой объект для организации. «Все, что связано со здоровьем детей, для наших учредителей крайне важно. Медицинские объекты мы еще не строили. Мы покупали машины скорой помощи, средства защиты, продолжаем закупать и передавать оборудование, но именно строительство для нас — это новый опыт, и я уверен, что он нам еще пригодится. Все работы идут по плану, даже я бы сказал, что стахановскими темпами возводится объект. И нет сомнений, что к 300-летию города он будет открыт», — делится эмоциями Андреев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге идет строительство детского пансионата долечивания и реабилитации при Центре детской онкологии и гематологии. Медцентр позволит в 1,5 раза увеличить количество детей, которым будет оказываться современная медпомощь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Фонда святой Екатерины». «На стройплощадку с инспекцией приехали директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и главврач „Областной детской клинической больницы“ Олег Аверьянов. Четырехэтажное здание уже возведено, готова крыша, практически закрыт теплый контур, заведены водоснабжение, канализация и электричество. Впереди черновые внутренние работы, разводка коммуникаций и фасадные работы», — сообщили в Фонде. Главный врач ОДКБ Аверьянов заявил, что модернизация и расширение гематологического центра — это серьезный шаг в развитии. «Многие пациенты получают длительное лечение, после пересадки они переводятся на интенсивный этап наблюдения. Находиться в стационаре детям тяжело, и чем раньше мы выведем их на домашний этап, тем лучше. Это и безопасней, и позволит увеличить количество пациентов», — подчеркнул главврач. По его словам, в ОДКБ проходят лечение не только пациенты из Свердловской области, половина из них приезжает из других городов России. «В Екатеринбурге находится единственный региональный центр пересадки костного мозга, поэтому появление пансионата на Урале давно назрело», — дополнил Аверьянов. Новое здание будет разбито на две части: в двухэтажном блоке будет находиться медицинский пост и кабинеты для пункций и забора крови, а в четырехэтажном разместят 36 комнат для семей, игровые и обучающие зоны, центр психологической помощи и так далее. При этом основной онкологический корпус будет соединен с пансионатом теплым коридором, а вся инфраструктура будет удобна для передвижения не только пешком, но и на колясках и каталках. Директор Фонда святой Екатерины Андреев рассказал, что строительство пансионата — ключевой объект для организации. «Все, что связано со здоровьем детей, для наших учредителей крайне важно. Медицинские объекты мы еще не строили. Мы покупали машины скорой помощи, средства защиты, продолжаем закупать и передавать оборудование, но именно строительство для нас — это новый опыт, и я уверен, что он нам еще пригодится. Все работы идут по плану, даже я бы сказал, что стахановскими темпами возводится объект. И нет сомнений, что к 300-летию города он будет открыт», — делится эмоциями Андреев.