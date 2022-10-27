Курганцы собрали миллионы рублей для семей мобилизованных

Семьям мобилизованных курганцев помогают деньгами на неотложные нужды (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Курганской области сумма добровольных пожертвований для помощи семьям мобилизованных составила девять миллионов рублей. Об этом рассказала начальник главного управления социальной защиты населения региона Елена Ситникова во время прямого эфира в Центре управления регионом (ЦУР). Трансляция шла в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте».

«Это добровольные пожертвования граждан, органов власти, учреждений, организаций. На сегодня сумма составляет почти девять миллионов рублей. Мы к этому очень рачительно относимся», — сообщила Ситникова. Во время эфира подчеркнули, что деньги выделяют на устранение бытовых проблем. Суммы на эти цели составляют от 10 до 70 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что семьям мобилизованных из Курганской области помогают погасить задолженность по коммунальным платежам либо не накопить такой долг. Также им положена единовременная материальная выплата на неотложные нужды и ремонтные работы.

О частичной мобилизации президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Ее основная цель, по словам Путина — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. В ходе операции были освобождены и присоединены к России ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.