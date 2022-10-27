Директор тагильского предприятия, который избил и сжег подчиненного, предстанет перед судом

28 октября 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

Мужчину доставят в суд для вынесения приговора Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Директор одного из торфодобывающих предприятий Нижнего Тагила предстанет перед судом за избиение и сожжение подчиненного, с которым вступил в конфликт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре. Силовики закончили расследовать инцидент и сформировали обвинительное заключение. По версии следствия, директор предприятия трижды ударил подчиненного по голове металлическим предметом, который так и не смогли найти. После этого обвиняемый погрузил мужчину в машину, увез мужчину из города, облил горючим веществом и поджег. Подчиненный умер на месте. Ранее URA.RU сообщало о преступлении двоих мужчин, которые задушили своего друга, закопали в саду, но затем решили перехоронить. Их поймали и доставили в суд.

Директор одного из торфодобывающих предприятий Нижнего Тагила предстанет перед судом за избиение и сожжение подчиненного, с которым вступил в конфликт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре. Силовики закончили расследовать инцидент и сформировали обвинительное заключение. По версии следствия, директор предприятия трижды ударил подчиненного по голове металлическим предметом, который так и не смогли найти. После этого обвиняемый погрузил мужчину в машину, увез мужчину из города, облил горючим веществом и поджег. Подчиненный умер на месте. Ранее URA.RU сообщало о преступлении двоих мужчин, которые задушили своего друга, закопали в саду, но затем решили перехоронить. Их поймали и доставили в суд.