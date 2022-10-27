27 октября 2022

Директор тагильского предприятия, который избил и сжег подчиненного, предстанет перед судом

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину доставят в суд для вынесения приговора Фото:

Директор одного из торфодобывающих предприятий Нижнего Тагила предстанет перед судом за избиение и сожжение подчиненного, с которым вступил в конфликт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре. Силовики закончили расследовать инцидент и сформировали обвинительное заключение.

По версии следствия, директор предприятия трижды ударил подчиненного по голове металлическим предметом, который так и не смогли найти. После этого обвиняемый погрузил мужчину в машину, увез мужчину из города, облил горючим веществом и поджег. Подчиненный умер на месте.

Ранее URA.RU сообщало о преступлении двоих мужчин, которые задушили своего друга, закопали в саду, но затем решили перехоронить. Их поймали и доставили в суд.

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Директор одного из торфодобывающих предприятий Нижнего Тагила предстанет перед судом за избиение и сожжение подчиненного, с которым вступил в конфликт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре. Силовики закончили расследовать инцидент и сформировали обвинительное заключение. По версии следствия, директор предприятия трижды ударил подчиненного по голове металлическим предметом, который так и не смогли найти. После этого обвиняемый погрузил мужчину в машину, увез мужчину из города, облил горючим веществом и поджег. Подчиненный умер на месте. Ранее URA.RU сообщало о преступлении двоих мужчин, которые задушили своего друга, закопали в саду, но затем решили перехоронить. Их поймали и доставили в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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