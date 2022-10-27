Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 октября оценил новые экологические автобусы для областного центра. Как он сообщил журналистам, за неполный год в регионе заменили 140 единиц общественного транспорта.
«Мы последовательно продолжаем обновление общественного транспорта и в Челябинске, и в регионе. В этом году нового транспорта порядка 140 единиц по региону», — сообщил Текслер журналистам.
Глава области напомнил, что до конца года планируется обновить транспорт в Магнитогорске, а также в Копейске, Миассе и Златоусте. Большой заслугой губернатор считает участие областного миндортранса в федеральном конкурсе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Ведомству удалось занять призовые места и теперь, по словам губернатора, 20% средств на новые автобусы компенсируется за счет федерального бюджета.
За год в регионе обновили порядка 140 единиц общественного транспорта
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 октября оценил новые экологические автобусы для областного центра. Как он сообщил журналистам, за неполный год в регионе заменили 140 единиц общественного транспорта. «Мы последовательно продолжаем обновление общественного транспорта и в Челябинске, и в регионе. В этом году нового транспорта порядка 140 единиц по региону», — сообщил Текслер журналистам. Глава области напомнил, что до конца года планируется обновить транспорт в Магнитогорске, а также в Копейске, Миассе и Златоусте. Большой заслугой губернатор считает участие областного миндортранса в федеральном конкурсе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Ведомству удалось занять призовые места и теперь, по словам губернатора, 20% средств на новые автобусы компенсируется за счет федерального бюджета.