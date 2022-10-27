27 октября 2022

Губернатор Текслер оценил новые экоавтобусы для Челябинска. Фото, видео

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Автобус. Челябинск
По словам Алексея Текслера, автопарк Челябинска и других муниципалитетов продолжат обновлять Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 октября оценил новые экологические автобусы для областного центра. Как он сообщил журналистам, за неполный год в регионе заменили 140 единиц общественного транспорта.

«Мы последовательно продолжаем обновление общественного транспорта и в Челябинске, и в регионе. В этом году нового транспорта порядка 140 единиц по региону», — сообщил Текслер журналистам.

Глава области напомнил, что до конца года планируется обновить транспорт в Магнитогорске, а также в Копейске, Миассе и Златоусте. Большой заслугой губернатор считает участие областного миндортранса в федеральном конкурсе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Ведомству удалось занять призовые места и теперь, по словам губернатора, 20% средств на новые автобусы компенсируется за счет федерального бюджета.

Автобус. Челябинск
За год в регионе обновили порядка 140 единиц общественного транспорта
Фото:
Автобус. Челябинск
Губернатор осмотрел новые автобусы
Фото:
Автобус. Челябинск
Фото:
Автобус. Челябинск
Фото:
Автобус. Челябинск
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 октября оценил новые экологические автобусы для областного центра. Как он сообщил журналистам, за неполный год в регионе заменили 140 единиц общественного транспорта. «Мы последовательно продолжаем обновление общественного транспорта и в Челябинске, и в регионе. В этом году нового транспорта порядка 140 единиц по региону», — сообщил Текслер журналистам. Глава области напомнил, что до конца года планируется обновить транспорт в Магнитогорске, а также в Копейске, Миассе и Златоусте. Большой заслугой губернатор считает участие областного миндортранса в федеральном конкурсе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Ведомству удалось занять призовые места и теперь, по словам губернатора, 20% средств на новые автобусы компенсируется за счет федерального бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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