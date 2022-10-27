По словам Алексея Текслера, автопарк Челябинска и других муниципалитетов продолжат обновлять Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 28 октября оценил новые экологические автобусы для областного центра. Как он сообщил журналистам, за неполный год в регионе заменили 140 единиц общественного транспорта.

«Мы последовательно продолжаем обновление общественного транспорта и в Челябинске, и в регионе. В этом году нового транспорта порядка 140 единиц по региону», — сообщил Текслер журналистам.

Глава области напомнил, что до конца года планируется обновить транспорт в Магнитогорске, а также в Копейске, Миассе и Златоусте. Большой заслугой губернатор считает участие областного миндортранса в федеральном конкурсе по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Ведомству удалось занять призовые места и теперь, по словам губернатора, 20% средств на новые автобусы компенсируется за счет федерального бюджета.

За год в регионе обновили порядка 140 единиц общественного транспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор осмотрел новые автобусы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU