29 октября 2022
28 октября 2022

К мобилизованным в Чебаркуле приехали музыканты. Видео

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Отправка мобилизованных из Советского военкомата. Челябинск , строй, мобилизация
Мобилизованные проходят в Чебаркуле боевое слаживание Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Творческие коллективы из Златоуста (Челябинская область) выступили перед военнослужащими, которые находятся в чебаркульской дивизии. Об этом сообщили в администрации Златоуста.

«Подняли настроение и боевой дух. Порадовали военнослужащих и тех ребят, кто проходит боевое слаживание, песенными и хореографическими номерами. Итог творческого визита — довольные артисты и благодарные зрители», — сообщили в мэрии.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Мобилизованные проходят боевое слаживание в воинских частях, после чего отправляются в зону СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, задание о призыве 300 тысяч резервистов выполнено.

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Творческие коллективы из Златоуста (Челябинская область) выступили перед военнослужащими, которые находятся в чебаркульской дивизии. Об этом сообщили в администрации Златоуста. «Подняли настроение и боевой дух. Порадовали военнослужащих и тех ребят, кто проходит боевое слаживание, песенными и хореографическими номерами. Итог творческого визита — довольные артисты и благодарные зрители», — сообщили в мэрии. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Мобилизованные проходят боевое слаживание в воинских частях, после чего отправляются в зону СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, задание о призыве 300 тысяч резервистов выполнено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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