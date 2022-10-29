К мобилизованным в Чебаркуле приехали музыканты. Видео

30 октября 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Мобилизованные проходят в Чебаркуле боевое слаживание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Творческие коллективы из Златоуста (Челябинская область) выступили перед военнослужащими, которые находятся в чебаркульской дивизии. Об этом сообщили в администрации Златоуста. «Подняли настроение и боевой дух. Порадовали военнослужащих и тех ребят, кто проходит боевое слаживание, песенными и хореографическими номерами. Итог творческого визита — довольные артисты и благодарные зрители», — сообщили в мэрии. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Мобилизованные проходят боевое слаживание в воинских частях, после чего отправляются в зону СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, задание о призыве 300 тысяч резервистов выполнено.

Творческие коллективы из Златоуста (Челябинская область) выступили перед военнослужащими, которые находятся в чебаркульской дивизии. Об этом сообщили в администрации Златоуста. «Подняли настроение и боевой дух. Порадовали военнослужащих и тех ребят, кто проходит боевое слаживание, песенными и хореографическими номерами. Итог творческого визита — довольные артисты и благодарные зрители», — сообщили в мэрии. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. Мобилизованные проходят боевое слаживание в воинских частях, после чего отправляются в зону СВО. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту России Владимиру Путину о завершении мероприятий по частичной мобилизации. По его словам, задание о призыве 300 тысяч резервистов выполнено.