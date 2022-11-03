03 ноября 2022

Губернатор Текслер и мэр Челябинска привезли мобилизованным в Чебаркуль коптеры и тепловизоры. Фото

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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер регулярно посещает мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова доставили в чебаркульскую дивизию квадрокоптеры и тепловизоры. Техника будет направлена в зону СВО.

«Вместе с руководством Челябинска и региональными отделением ОНФ передали дивизии новую партию помощи. Здесь тепловизоры и квадрокоптеры, другие нужные на передовой вещи. На днях груз уйдет в зону СВО», — сообщил Алексей Текслер в своем telegram-канале.

По словам губернатора, мобилизованные довольны ходом боевой подготовки. В полевом лагере работают столовые, баня, клуб и парикмахерская, торговые палатки. «Все положительно отмечают организацию и бытовые условия в лагере, благодарят наших поваров и волонтеров. Вещи все наши мобилизованные получили. Поможем ребятам и из других регионов», — написал Текслер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова доставили в чебаркульскую дивизию квадрокоптеры и тепловизоры. Техника будет направлена в зону СВО. «Вместе с руководством Челябинска и региональными отделением ОНФ передали дивизии новую партию помощи. Здесь тепловизоры и квадрокоптеры, другие нужные на передовой вещи. На днях груз уйдет в зону СВО», — сообщил Алексей Текслер в своем telegram-канале. По словам губернатора, мобилизованные довольны ходом боевой подготовки. В полевом лагере работают столовые, баня, клуб и парикмахерская, торговые палатки. «Все положительно отмечают организацию и бытовые условия в лагере, благодарят наших поваров и волонтеров. Вещи все наши мобилизованные получили. Поможем ребятам и из других регионов», — написал Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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