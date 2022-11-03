Губернатор Текслер и мэр Челябинска привезли мобилизованным в Чебаркуль коптеры и тепловизоры. Фото

04 ноября 2022 в 17:43 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер регулярно посещает мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова доставили в чебаркульскую дивизию квадрокоптеры и тепловизоры. Техника будет направлена в зону СВО. «Вместе с руководством Челябинска и региональными отделением ОНФ передали дивизии новую партию помощи. Здесь тепловизоры и квадрокоптеры, другие нужные на передовой вещи. На днях груз уйдет в зону СВО», — сообщил Алексей Текслер в своем telegram-канале. По словам губернатора, мобилизованные довольны ходом боевой подготовки. В полевом лагере работают столовые, баня, клуб и парикмахерская, торговые палатки. «Все положительно отмечают организацию и бытовые условия в лагере, благодарят наших поваров и волонтеров. Вещи все наши мобилизованные получили. Поможем ребятам и из других регионов», — написал Текслер. Пресс-служба губернатора Челябинской области Пресс-служба губернатора Челябинской области Пресс-служба губернатора Челябинской области Пресс-служба губернатора Челябинской области Пресс-служба губернатора Челябинской области Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и мэр Челябинска Наталья Котова доставили в чебаркульскую дивизию квадрокоптеры и тепловизоры. Техника будет направлена в зону СВО. «Вместе с руководством Челябинска и региональными отделением ОНФ передали дивизии новую партию помощи. Здесь тепловизоры и квадрокоптеры, другие нужные на передовой вещи. На днях груз уйдет в зону СВО», — сообщил Алексей Текслер в своем telegram-канале. По словам губернатора, мобилизованные довольны ходом боевой подготовки. В полевом лагере работают столовые, баня, клуб и парикмахерская, торговые палатки. «Все положительно отмечают организацию и бытовые условия в лагере, благодарят наших поваров и волонтеров. Вещи все наши мобилизованные получили. Поможем ребятам и из других регионов», — написал Текслер.