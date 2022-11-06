Bloomberg: Польша развязывает конфликт в Евросоюзе

06 ноября 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

ЕС отказывается выплачивать Польше 35 млн евро Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Польша и Евросоюз находятся на грани раскола из-за того, что ЕС отказался выплачивать стране постпандемическую помощь, передает Bloomberg. По словам президента Польши Анджея Дуды, страна будет добиваться своих выплат, несмотря на возможную эскалацию конфликта. «Я не верю, что любые дальнейшие попытки оправдать ожидания другой стороны принесут какие-либо результаты. <…>Я считаю, что Польша уже проявила слишком много доброй воли», — передает слова Дуды Bloomberg. Он отметил, что «Польша выполнила все условия, чтобы начать получать средства». Ранее Европейская комиссия утвердила национальный план восстановления Польши после пандемии коронавируса. Так, страна могла бы получить 23,9 млрд евро в дотациях и 11,5 млрд евро в виде кредитов. Однако сначала Польша должна была провести реформу судебной системы и ликвидировать дисциплинарную палату Верховного суда Польши.

Польша и Евросоюз находятся на грани раскола из-за того, что ЕС отказался выплачивать стране постпандемическую помощь, передает Bloomberg. По словам президента Польши Анджея Дуды, страна будет добиваться своих выплат, несмотря на возможную эскалацию конфликта. «Я не верю, что любые дальнейшие попытки оправдать ожидания другой стороны принесут какие-либо результаты. <…>Я считаю, что Польша уже проявила слишком много доброй воли», — передает слова Дуды Bloomberg. Он отметил, что «Польша выполнила все условия, чтобы начать получать средства». Ранее Европейская комиссия утвердила национальный план восстановления Польши после пандемии коронавируса. Так, страна могла бы получить 23,9 млрд евро в дотациях и 11,5 млрд евро в виде кредитов. Однако сначала Польша должна была провести реформу судебной системы и ликвидировать дисциплинарную палату Верховного суда Польши.