В Перми с третьей попытки выступит рэпер, оскорбивший города Урала

В Перми выступит Слава КПСС Владимир Жабриков, URA.RU

В Перми состоится концерт рэпера Гнойного (он же Слава КПСС, он же Вячеслав Машнов), который ранее вызвал скандал, назвав Екатеринбург столицей СПИДа. Шоу в Перми Славы КПСС и его коллеги Замая должно было состояться еще в июне, но дважды переносилось. Новая дата, озвученная организаторами — 10 ноября.

«Концерт точно состоится в заявленную дату. Все билеты артистам куплены, Слава и Замай на низком старте», — говорится на странице концерта в соцсети «ВКонтакте».

Ранее, как рассказывало URA.RU, Слава КПСС на концерте в Екатеринбурге назвал город «столицей СПИДа». Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в ответ заявил, что музыканту надо дать подзатыльник. Позже на концерте в Челябинске рэпер извинился перед правительством Екатеринбурга, сказав, что столицей СПИДа является именно Челябинск.