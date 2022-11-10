10 ноября 2022

Пермяки в опросе высказались за продление новогодних каникул

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Перми, зима 2020 г. Пермь., зима, пермь
Треть пермяков хотят сокращения новогодних каникул Фото:

Каждый шестой опрошенный житель Перми хотел бы продлить новогодние каникулы. Четверо из десяти опрошенных считают, что выделенных правительством страны девяти дней на отдых достаточно. Результатами опроса с URA.RU поделились в компании Superjob.

«Каждый шестой пермяк мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее. Оптимальной продолжительностью новогодних каникул 4 из 10 горожан считают утвержденные правительством на 2023 год 9 дней», — рассказали в компании. Каждый третий житель города при этом высказался за сокращение новогодних каникул.

Без отдыха на Новый год готовы обойтись 6% жителей города. 12% хватило бы от одного до трех дней. От четырех до шести дней отдыха пожелали 14% опрошенных, 7% — от семи до восьми дней. Больше установленных праздников хотели бы отдыхать 16% пермяков: до 13 дней — 9%, две недели и больше — 7%. За двухнедельные выходные чаще выступали мужчины, чем женщины.

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Каждый шестой опрошенный житель Перми хотел бы продлить новогодние каникулы. Четверо из десяти опрошенных считают, что выделенных правительством страны девяти дней на отдых достаточно. Результатами опроса с URA.RU поделились в компании Superjob. «Каждый шестой пермяк мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее. Оптимальной продолжительностью новогодних каникул 4 из 10 горожан считают утвержденные правительством на 2023 год 9 дней», — рассказали в компании. Каждый третий житель города при этом высказался за сокращение новогодних каникул. Без отдыха на Новый год готовы обойтись 6% жителей города. 12% хватило бы от одного до трех дней. От четырех до шести дней отдыха пожелали 14% опрошенных, 7% — от семи до восьми дней. Больше установленных праздников хотели бы отдыхать 16% пермяков: до 13 дней — 9%, две недели и больше — 7%. За двухнедельные выходные чаще выступали мужчины, чем женщины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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