Пермяки в опросе высказались за продление новогодних каникул

Треть пермяков хотят сокращения новогодних каникул Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Каждый шестой опрошенный житель Перми хотел бы продлить новогодние каникулы. Четверо из десяти опрошенных считают, что выделенных правительством страны девяти дней на отдых достаточно. Результатами опроса с URA.RU поделились в компании Superjob.

«Каждый шестой пермяк мечтает, чтобы новогодние каникулы стали длиннее. Оптимальной продолжительностью новогодних каникул 4 из 10 горожан считают утвержденные правительством на 2023 год 9 дней», — рассказали в компании. Каждый третий житель города при этом высказался за сокращение новогодних каникул.

Без отдыха на Новый год готовы обойтись 6% жителей города. 12% хватило бы от одного до трех дней. От четырех до шести дней отдыха пожелали 14% опрошенных, 7% — от семи до восьми дней. Больше установленных праздников хотели бы отдыхать 16% пермяков: до 13 дней — 9%, две недели и больше — 7%. За двухнедельные выходные чаще выступали мужчины, чем женщины.