Бастрыкин взял на контроль дело челябинского подростка-вымогателя

Александр Бастрыкин взял на контроль дело подростка, нападающего на челябинцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о результатах по информации о нападениях подростка в пригородных поселках Челябинска, полученной из соцсетей. Об этом заявили в официальном telegram-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову провести процессуальную проверку по озвученным в публичном пространстве сведениям с последующим докладом. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в ведомстве.

В СКР уточнили, что речь идет о 13-летнем подростке, который совершает нападения на жителей двух поселков в Сосновском районе Челябинской области — «Белый хутор» и «Привилегия». По данным ведомства, мальчик вымогал деньги у школьников, а также совершал нападения на взрослых людей в ответ на замечания о неподобающем поведении.

По данным СКР, профилактические беседы с подростком и его родителями эффекта не дают. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что сотрудники полиции устанавливают объективную картину произошедшего.

«Полицейские продолжают проводить мероприятия с жителями микрорайонов, сам подросток и его законный представитель опрошены. Также опрошены ряд жителей микрорайонов, от которых приняты заявления. После тщательного изучения всего объема информации полицией будет принято решение в соответствии с законодательством», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.