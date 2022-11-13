13 ноября 2022

На первый рейс из Перми в Хургаду проданы почти 100% билетов

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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, работа, салон самолета, профессия, самолет, стюардесса, бортпроводница
Первым рейсом улетели 187 человек из 189 возможных Фото:

Первый осенний рейс из Перми в Хугарду (Египет) 14 ноября был загружен на 99%. Самолетом компании Nordwind Airlines улетели 187 пассажиров из 189 возможных.

«Первым после перерыва авиарейсом из Перми в египетскую Хургаду 14 ноября улетели 187 пассажиров при возможной максимальной загрузке 189 человек», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Следующий полет назначен на 24 ноября.

Ранее URA.RU сообщало об открытии чартерных рейсов из Перми в Египет. Полеты в Хугарду начались 14 ноября, в Шарм-эль-Шейх первый перелет должен состояться 29 ноября. Также в конце ноября должны начаться перелеты из столицы Прикамья в Таиланд.

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Первый осенний рейс из Перми в Хугарду (Египет) 14 ноября был загружен на 99%. Самолетом компании Nordwind Airlines улетели 187 пассажиров из 189 возможных. «Первым после перерыва авиарейсом из Перми в египетскую Хургаду 14 ноября улетели 187 пассажиров при возможной максимальной загрузке 189 человек», — сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Следующий полет назначен на 24 ноября. Ранее URA.RU сообщало об открытии чартерных рейсов из Перми в Египет. Полеты в Хугарду начались 14 ноября, в Шарм-эль-Шейх первый перелет должен состояться 29 ноября. Также в конце ноября должны начаться перелеты из столицы Прикамья в Таиланд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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