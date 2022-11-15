В «Единой России» рассказали о мерах поддержки мобилизованных и их семей. Фото

15 ноября 2022 в 22:14 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» поддерживает российских военнослужащих Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU По инициативе депутатов «Единой России» в стране действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных. О главных из них сообщает пресс-служба партии. Так, реализована инициатива партии о наделении участников СВО статусом ветеранов боевых действий. Люди этой категории смогут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКХ, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд и другие льготы.

Другой закон, который инициировали депутаты партии, увеличивает пособие по уходу за ребенком матерям, которые проходят военную службу.

Помимо этого, партия предложила правительству установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО. Причем льготы не будут зависеть от места жительства.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил назначить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу в качестве мобилизованных и добровольцев.

По инициативе ЕР были внесены изменения в Трудовой кодекс РФ. Теперь работодатели обязаны сохранять рабочие места за сотрудниками, которые отправились на фронт, а служба в армии по призыву и участие в СВО теперь будут учитываться при определении трудового стажа.

«Единая Россия» также предлагает внести в перечень федеральных льгот бесплатное двухразовое питание в школах для детей военнослужащих, бесплатные лекарства для несовершеннолетних и ежегодные путевки в санатории.

Мобилизованные, являющиеся юридическими лицами, имеют право на кредитные каникулы при условии, что они являются единственными владельцами предприятия.

Также при расчете выплат по льготам семьям участников спецоперации, основной доход мобилизованных не будет учитываться.

Также в регионах работают единые штабы помощи семьям мобилизованных. Там помощь оказывают волонтеры «Единой России». В Кургане «Единая Россия» совместно с правительством региона и лично с губернатором оказывает помощь фронту, а также поддерживает семьи мобилизованных. «Всем бойцам нашего региона выплачивается единоразовая выплата в размере 50 тысяч рублей. Есть денежная компенсация на приобретение теплых зимних вещей членам семьи, оплату коммунальных платежей. Также в заявительном порядке оказывается помощь по ремонту газовых установок, отопления, водопровода, кровли и других бытовых нужд. Такой мерой поддержки воспользовались 30 семей», — рассказал секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков. Фото: пресс-служба «Единой России» Фото: пресс-служба «Единой России»

По инициативе депутатов «Единой России» в стране действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных. О главных из них сообщает пресс-служба партии. В Кургане «Единая Россия» совместно с правительством региона и лично с губернатором оказывает помощь фронту, а также поддерживает семьи мобилизованных. «Всем бойцам нашего региона выплачивается единоразовая выплата в размере 50 тысяч рублей. Есть денежная компенсация на приобретение теплых зимних вещей членам семьи, оплату коммунальных платежей. Также в заявительном порядке оказывается помощь по ремонту газовых установок, отопления, водопровода, кровли и других бытовых нужд. Такой мерой поддержки воспользовались 30 семей», — рассказал секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков.