По инициативе депутатов «Единой России» в стране действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных. О главных из них сообщает пресс-служба партии.
- Так, реализована инициатива партии о наделении участников СВО статусом ветеранов боевых действий. Люди этой категории смогут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату, льготы при оплате ЖКХ, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд и другие льготы.
- Другой закон, который инициировали депутаты партии, увеличивает пособие по уходу за ребенком матерям, которые проходят военную службу.
- Помимо этого, партия предложила правительству установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО. Причем льготы не будут зависеть от места жительства.
- Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил назначить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу в качестве мобилизованных и добровольцев.
- По инициативе ЕР были внесены изменения в Трудовой кодекс РФ. Теперь работодатели обязаны сохранять рабочие места за сотрудниками, которые отправились на фронт, а служба в армии по призыву и участие в СВО теперь будут учитываться при определении трудового стажа.
- «Единая Россия» также предлагает внести в перечень федеральных льгот бесплатное двухразовое питание в школах для детей военнослужащих, бесплатные лекарства для несовершеннолетних и ежегодные путевки в санатории.
- Мобилизованные, являющиеся юридическими лицами, имеют право на кредитные каникулы при условии, что они являются единственными владельцами предприятия.
- Также при расчете выплат по льготам семьям участников спецоперации, основной доход мобилизованных не будет учитываться.
- Также в регионах работают единые штабы помощи семьям мобилизованных. Там помощь оказывают волонтеры «Единой России».
В Кургане «Единая Россия» совместно с правительством региона и лично с губернатором оказывает помощь фронту, а также поддерживает семьи мобилизованных. «Всем бойцам нашего региона выплачивается единоразовая выплата в размере 50 тысяч рублей. Есть денежная компенсация на приобретение теплых зимних вещей членам семьи, оплату коммунальных платежей. Также в заявительном порядке оказывается помощь по ремонту газовых установок, отопления, водопровода, кровли и других бытовых нужд. Такой мерой поддержки воспользовались 30 семей», — рассказал секретарь Курганского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Ильтяков.
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