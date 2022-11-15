Жителей челябинского города напугало свечение в небе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, северное сияние, природа, туризм пермский край, помяненный камень, полярное сияние на урале
Источник света оказался банальным Фото:

Жителей Снежинска (Челябинская область) напугало свечение, которое появилось в небе вечером во вторник. Своими опасениями они поделились в социальных сетях.

«Снежинцы, что-то за свечение? Реактор светится», — вопрошают горожане в паблике «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте», где выложены фотографии светового явления.

В комментариях горожане в основном шутят, что источником света могут быть светлячки, теплицы в челябинском микрорайоне Чурилово, базы НАТО, НЛО и прочее. На деле все оказалось проще — ярким светом горели прожекторы, включенные на стадионе Гагарина. Из-за снежной погоды свет стало видно издалека.

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Жителей Снежинска (Челябинская область) напугало свечение, которое появилось в небе вечером во вторник. Своими опасениями они поделились в социальных сетях. «Снежинцы, что-то за свечение? Реактор светится», — вопрошают горожане в паблике «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте», где выложены фотографии светового явления. В комментариях горожане в основном шутят, что источником света могут быть светлячки, теплицы в челябинском микрорайоне Чурилово, базы НАТО, НЛО и прочее. На деле все оказалось проще — ярким светом горели прожекторы, включенные на стадионе Гагарина. Из-за снежной погоды свет стало видно издалека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...