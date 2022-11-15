Жителей челябинского города напугало свечение в небе. Фото

15 ноября 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Источник света оказался банальным Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителей Снежинска (Челябинская область) напугало свечение, которое появилось в небе вечером во вторник. Своими опасениями они поделились в социальных сетях. «Снежинцы, что-то за свечение? Реактор светится», — вопрошают горожане в паблике «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте», где выложены фотографии светового явления. В комментариях горожане в основном шутят, что источником света могут быть светлячки, теплицы в челябинском микрорайоне Чурилово, базы НАТО, НЛО и прочее. На деле все оказалось проще — ярким светом горели прожекторы, включенные на стадионе Гагарина. Из-за снежной погоды свет стало видно издалека. Паблик «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте»

Жителей Снежинска (Челябинская область) напугало свечение, которое появилось в небе вечером во вторник. Своими опасениями они поделились в социальных сетях. «Снежинцы, что-то за свечение? Реактор светится», — вопрошают горожане в паблике «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте», где выложены фотографии светового явления. В комментариях горожане в основном шутят, что источником света могут быть светлячки, теплицы в челябинском микрорайоне Чурилово, базы НАТО, НЛО и прочее. На деле все оказалось проще — ярким светом горели прожекторы, включенные на стадионе Гагарина. Из-за снежной погоды свет стало видно издалека.