Источник света оказался банальным
Жителей Снежинска (Челябинская область) напугало свечение, которое появилось в небе вечером во вторник. Своими опасениями они поделились в социальных сетях.
«Снежинцы, что-то за свечение? Реактор светится», — вопрошают горожане в паблике «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте», где выложены фотографии светового явления.
В комментариях горожане в основном шутят, что источником света могут быть светлячки, теплицы в челябинском микрорайоне Чурилово, базы НАТО, НЛО и прочее. На деле все оказалось проще — ярким светом горели прожекторы, включенные на стадионе Гагарина. Из-за снежной погоды свет стало видно издалека.
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