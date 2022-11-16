Треть свердловчан не любят свою работу

17 ноября 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

Около 32% свердловчан негативно отзываются о своем месте работы (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Около 32% жителей Свердловской области признались, что не любят свою работу. Об этом сообщают аналитики платформы HeadHunter (hh.ru). «Однозначно любят свою работу только 37% жителей Свердловской области. Еще 32% жителей региона точно не любят свою работу, а оставшийся 31% пребывают в смешанных чувствах и затруднились ответить», — сообщают аналитики компании. Чаще всего в нелюбви к своей работе признаются юристы, бухгалтеры и медики. При этом, 53% свердловчан считают, что трудиться на не подходящей работе неправильно, однако 35% жителей считают, что на это можно пойти ради денег. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург попал в десятку городов России, где проще всего найти работу. Среди городов России с самой низкой конкуренцией за рабочие места столица Свердловской области заняла шестое место.

Около 32% жителей Свердловской области признались, что не любят свою работу. Об этом сообщают аналитики платформы HeadHunter (hh.ru). «Однозначно любят свою работу только 37% жителей Свердловской области. Еще 32% жителей региона точно не любят свою работу, а оставшийся 31% пребывают в смешанных чувствах и затруднились ответить», — сообщают аналитики компании. Чаще всего в нелюбви к своей работе признаются юристы, бухгалтеры и медики. При этом, 53% свердловчан считают, что трудиться на не подходящей работе неправильно, однако 35% жителей считают, что на это можно пойти ради денег. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург попал в десятку городов России, где проще всего найти работу. Среди городов России с самой низкой конкуренцией за рабочие места столица Свердловской области заняла шестое место.