16 ноября 2022

Треть свердловчан не любят свою работу

© Служба новостей «URA.RU»
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Около 32% свердловчан негативно отзываются о своем месте работы (архивное фото) Фото:

Около 32% жителей Свердловской области признались, что не любят свою работу. Об этом сообщают аналитики платформы HeadHunter (hh.ru).

«Однозначно любят свою работу только 37% жителей Свердловской области. Еще 32% жителей региона точно не любят свою работу, а оставшийся 31% пребывают в смешанных чувствах и затруднились ответить», — сообщают аналитики компании.

Чаще всего в нелюбви к своей работе признаются юристы, бухгалтеры и медики. При этом, 53% свердловчан считают, что трудиться на не подходящей работе неправильно, однако 35% жителей считают, что на это можно пойти ради денег.

Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург попал в десятку городов России, где проще всего найти работу. Среди городов России с самой низкой конкуренцией за рабочие места столица Свердловской области заняла шестое место.

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Около 32% жителей Свердловской области признались, что не любят свою работу. Об этом сообщают аналитики платформы HeadHunter (hh.ru). «Однозначно любят свою работу только 37% жителей Свердловской области. Еще 32% жителей региона точно не любят свою работу, а оставшийся 31% пребывают в смешанных чувствах и затруднились ответить», — сообщают аналитики компании. Чаще всего в нелюбви к своей работе признаются юристы, бухгалтеры и медики. При этом, 53% свердловчан считают, что трудиться на не подходящей работе неправильно, однако 35% жителей считают, что на это можно пойти ради денег. Ранее URA.RU сообщало, что Екатеринбург попал в десятку городов России, где проще всего найти работу. Среди городов России с самой низкой конкуренцией за рабочие места столица Свердловской области заняла шестое место.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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