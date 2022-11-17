В США призвали отправить на Украину ракеты дальностью до 300 километров 17 ноября 2022 в 13:42 Размер текста - 17 + Администрация Байдена не хотела поставлять ракеты Киеву, сообщает американская газета Фото: Владимир Андреев новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенным Штаты стоит отправить Украине ракеты большой дальности ATACMS для того, чтобы Россия не подумала, что ущерб Польше на границе с Украиной не имеет большого значения. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Чтобы РФ не подумала, что ущерб Польше не имеет большого значения, США стоит отправить Украине ракеты дальностью 300 километров, которые Киев давно запросил, а администрация президента США Джо Байдена не хотела им поставлять», — сообщает американская газета. Отмечается, что ракеты могут быть запущены из 20 систем HIMARS, которые уже находятся в стране, что позволит украинской армии нанести удары по российским складам боеприпасов, командным пунктам и опорным районам. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не намерены предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты. Также США отказались поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS, дальности действия которых хватит для удара по России. Соединенным Штаты стоит отправить Украине ракеты большой дальности ATACMS для того, чтобы Россия не подумала, что ущерб Польше на границе с Украиной не имеет большого значения. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Чтобы РФ не подумала, что ущерб Польше не имеет большого значения, США стоит отправить Украине ракеты дальностью 300 километров, которые Киев давно запросил, а администрация президента США Джо Байдена не хотела им поставлять», — сообщает американская газета. Отмечается, что ракеты могут быть запущены из 20 систем HIMARS, которые уже находятся в стране, что позволит украинской армии нанести удары по российским складам боеприпасов, командным пунктам и опорным районам. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты не намерены предоставлять Украине управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты. Также США отказались поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS, дальности действия которых хватит для удара по России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям