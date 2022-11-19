19 ноября 2022
18 ноября 2022

В Озерске сделали заявление о строительстве госпиталя

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Жителям Озерска пообещали новый госпиталь в начале 2021 года Фото:

В Озерске Челябинской области медики ответили на вопрос о причинах задержки строительства госпиталя для лечения коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в клинической больнице № 71 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Вопрос о строительстве ковидного госпиталя в Озерске постоянно муссируется в СМИ, так как об этом в начале 2021 года было заявлено с высоких трибун. Со своей стороны мы выполнили все подготовительные работы и передали в ФМБА проектно-сметную документацию еще в декабре 2021 года. Но на сегодняшний день денег от ФМБА на строительство госпиталя нам не поступало», — уточнили URA.RU в медицинской организации.

Представители больницы уточнили, что готовы ответить на более узкие вопросы о строительстве госпиталя в рамках компетенции. Ранее главврач данной больницы Евгений Фомин заявлял, что сдача объекта вместимостью 60 коек запланирована в 2022 году.

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В Озерске Челябинской области медики ответили на вопрос о причинах задержки строительства госпиталя для лечения коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в клинической больнице № 71 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). «Вопрос о строительстве ковидного госпиталя в Озерске постоянно муссируется в СМИ, так как об этом в начале 2021 года было заявлено с высоких трибун. Со своей стороны мы выполнили все подготовительные работы и передали в ФМБА проектно-сметную документацию еще в декабре 2021 года. Но на сегодняшний день денег от ФМБА на строительство госпиталя нам не поступало», — уточнили URA.RU в медицинской организации. Представители больницы уточнили, что готовы ответить на более узкие вопросы о строительстве госпиталя в рамках компетенции. Ранее главврач данной больницы Евгений Фомин заявлял, что сдача объекта вместимостью 60 коек запланирована в 2022 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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