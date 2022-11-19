В Озерске сделали заявление о строительстве госпиталя

Жителям Озерска пообещали новый госпиталь в начале 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске Челябинской области медики ответили на вопрос о причинах задержки строительства госпиталя для лечения коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в клинической больнице № 71 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Вопрос о строительстве ковидного госпиталя в Озерске постоянно муссируется в СМИ, так как об этом в начале 2021 года было заявлено с высоких трибун. Со своей стороны мы выполнили все подготовительные работы и передали в ФМБА проектно-сметную документацию еще в декабре 2021 года. Но на сегодняшний день денег от ФМБА на строительство госпиталя нам не поступало», — уточнили URA.RU в медицинской организации.

Представители больницы уточнили, что готовы ответить на более узкие вопросы о строительстве госпиталя в рамках компетенции. Ранее главврач данной больницы Евгений Фомин заявлял, что сдача объекта вместимостью 60 коек запланирована в 2022 году.