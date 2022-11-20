20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Резидента Comedy Club задержали в Челябинске

Стендапер Андрей Бебуришвили задержан за курение в челябинском аэропорту
© Служба новостей «URA.RU»
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Точки общепита и новый закон о курении. Екатеринбург, запрет, у нас не курят
Комик признался, что его уже штрафовали за курение в неположенном месте Фото:

Резидента Comedy Club Андрей Бебуришвили задержан в Челябинске за курение на территории аэропорта. Об этом стендапер сообщил в соцсетях.

«Мы в Челябинске улыбнулись, за это арестовывают. Будьте аккуратны. Курение в неположенном месте», — сообщил комик в своем telegram-канале.

В полиции на комика и его коллегу составили административный протокол. Бебуришвили уточнил, что в 2016 году его уже штрафовали за курение в неположенном месте.

В транспортной полиции сообщили, что двоих граждан, прилетевших из Москвы 20 ноября, проводили в служебное помещение для составления протоколов. После этого они были отпущены, пишет chel.kp.ru. В Челябинск Бебуришвили прилетал, чтобы выступить перед зрителями.

Ранее бывший участник шоу «Дом-2» Альфред Джавадов произвел выстрел в лицо другого мужчины из предмета, напоминающего газовый перцовый баллончик. Инцидент попал на видео. В полиции сообщили, что заявлений от потерпевшего мужчины о полученных травмах не поступало.

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Резидента Comedy Club Андрей Бебуришвили задержан в Челябинске за курение на территории аэропорта. Об этом стендапер сообщил в соцсетях. «Мы в Челябинске улыбнулись, за это арестовывают. Будьте аккуратны. Курение в неположенном месте», — сообщил комик в своем telegram-канале. В полиции на комика и его коллегу составили административный протокол. Бебуришвили уточнил, что в 2016 году его уже штрафовали за курение в неположенном месте. В транспортной полиции сообщили, что двоих граждан, прилетевших из Москвы 20 ноября, проводили в служебное помещение для составления протоколов. После этого они были отпущены, пишет chel.kp.ru. В Челябинск Бебуришвили прилетал, чтобы выступить перед зрителями. Ранее бывший участник шоу «Дом-2» Альфред Джавадов произвел выстрел в лицо другого мужчины из предмета, напоминающего газовый перцовый баллончик. Инцидент попал на видео. В полиции сообщили, что заявлений от потерпевшего мужчины о полученных травмах не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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