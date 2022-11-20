Пермские ученые нашли способ удешевить нефтедобычу

Методика пермских ученых позволит добывать больше нефти при сниженных затратах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали способ повысить объемы добычи нефти и снизить затраты на этот процесс. Речь о прогнозировании размера, положения и направления трещин, которые образуются при закачке в пласт воды (гидроразрыве). Это метод, позволяющий добывать больше нефти из трудноизвлекаемых запасов.

«Распространенными методиками определения трещин являются способы пассивной сейсморазведки. С их помощью оценивают параметры, опираясь на регистрацию микросейсмических событий, порождаемых самим процессом трещинообразования. Также для измерения применяются активная сейсморазведка, системы датчиков, измеряющих напряжение тока, поданного в жидкость, заполняющую трещину и т. д. Каждый способ имеет ограничения, в том числе высокую стоимость оборудования», — передает пресс-служба вуза слова доцента кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ Дмитрия Мартюшева.

Способ, предложенный специалистами вуза, основывается на данных геологоразведки. Он предполагает измерение пластового давления и построение карты его распределения непосредственно перед самим гидроразрывом. Просчитать направления трещин можно с помощью методов определения давления на пласт, основанных на математической обработке данных, либо с применением искусственного интеллекта. В перспективе такой метод исключит применение дорогой аппаратуры, соответственно, снизит затраты на нефтедобычу.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские ученые упростят добычу нефти с помощью нового метода. Специалисты разработали виртуальную лабораторию для анализа горных пород, которая позволяет сократить время и затраты на изучение скважин.

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