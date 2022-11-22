Челябинцев приглашают на службу в Росгвардию

23 ноября 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Поступившие на службу в ряды Росгвардии получат отсрочку на время мобилизации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинска приглашают на службу в Росгвардию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Челябинской области приглашает на службу мужчин. Возраст кандидатов от 18 до 35 лет», — сообщили URA.RU в администрации города. Там отметили, что поступившим на службу сотрудникам предоставят бронь от мобилизации. Каждый сотрудник будет иметь все социальные льготы. Будущие сотрудники должны иметь гражданство России, службу в армии, соответствующее образование и здоровье. При судимости путь в ряды Росгвардии закрыт. Жителям области также предлагают подписать контракты с Министерством обороны РФ. Отбор проводится сразу в несколько воинских частей. Например, можно служить в 48 ракетной бригаде по Екатеринбургом, на Северном флоте в Мурманске или в морской пехоте на СВО.

Жителей Челябинска приглашают на службу в Росгвардию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Челябинской области приглашает на службу мужчин. Возраст кандидатов от 18 до 35 лет», — сообщили URA.RU в администрации города. Там отметили, что поступившим на службу сотрудникам предоставят бронь от мобилизации. Каждый сотрудник будет иметь все социальные льготы. Будущие сотрудники должны иметь гражданство России, службу в армии, соответствующее образование и здоровье. При судимости путь в ряды Росгвардии закрыт. Жителям области также предлагают подписать контракты с Министерством обороны РФ. Отбор проводится сразу в несколько воинских частей. Например, можно служить в 48 ракетной бригаде по Екатеринбургом, на Северном флоте в Мурманске или в морской пехоте на СВО.