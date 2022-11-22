Челябинцев приглашают на службу в Росгвардию

Жителей Челябинска приглашают на службу в Росгвардию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Челябинской области приглашает на службу мужчин. Возраст кандидатов от 18 до 35 лет», — сообщили URA.RU в администрации города.
Там отметили, что поступившим на службу сотрудникам предоставят бронь от мобилизации. Каждый сотрудник будет иметь все социальные льготы.
Будущие сотрудники должны иметь гражданство России, службу в армии, соответствующее образование и здоровье. При судимости путь в ряды Росгвардии закрыт.
Жителям области также предлагают подписать контракты с Министерством обороны РФ. Отбор проводится сразу в несколько воинских частей. Например, можно служить в 48 ракетной бригаде по Екатеринбургом, на Северном флоте в Мурманске или в морской пехоте на СВО.
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