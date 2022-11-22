22 ноября 2022

Челябинцев приглашают на службу в Росгвардию

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
Поступившие на службу в ряды Росгвардии получат отсрочку на время мобилизации Фото:

Жителей Челябинска приглашают на службу в Росгвардию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Челябинской области приглашает на службу мужчин. Возраст кандидатов от 18 до 35 лет», — сообщили URA.RU в администрации города.

Там отметили, что поступившим на службу сотрудникам предоставят бронь от мобилизации. Каждый сотрудник будет иметь все социальные льготы.

Будущие сотрудники должны иметь гражданство России, службу в армии, соответствующее образование и здоровье. При судимости путь в ряды Росгвардии закрыт.

Жителям области также предлагают подписать контракты с Министерством обороны РФ. Отбор проводится сразу в несколько воинских частей. Например, можно служить в 48 ракетной бригаде по Екатеринбургом, на Северном флоте в Мурманске или в морской пехоте на СВО.

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Жителей Челябинска приглашают на службу в Росгвардию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города. «Управление вневедомственной охраны Росгвардии по Челябинской области приглашает на службу мужчин. Возраст кандидатов от 18 до 35 лет», — сообщили URA.RU в администрации города. Там отметили, что поступившим на службу сотрудникам предоставят бронь от мобилизации. Каждый сотрудник будет иметь все социальные льготы. Будущие сотрудники должны иметь гражданство России, службу в армии, соответствующее образование и здоровье. При судимости путь в ряды Росгвардии закрыт. Жителям области также предлагают подписать контракты с Министерством обороны РФ. Отбор проводится сразу в несколько воинских частей. Например, можно служить в 48 ракетной бригаде по Екатеринбургом, на Северном флоте в Мурманске или в морской пехоте на СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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