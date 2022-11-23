Лукашенко: в случае нападения на Беларусь Москва и Минск ответят так, что Европа «задрожит»

24 ноября 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

Лукашенко предостерег Европу об ответе РФ и Белоруссии на нападение с запада или юга Фото: Владимир Андреев © URA.RU В случае, если европейские страны нападут на Белоруссию с запада или юга, Минск вместе с Москвой ответят так, что не только Европа «задрожит». Об этом предупредил Европу президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить. […] Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы — по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил», — высказался Лукашенко корреспонденту Первого канала на полях саммита ОДКБ в Ереване. Он добавил, что предположения США о том, что белорусская армия якобы скоро войдет на Украину — «глупость полная». По его мнению, если Минск ввяжется в конфликт непосредственно вооруженными силами, то он сделает этим только хуже. «Это не роль Беларуси в этом конфликте», — подчеркнул Лукашенко. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на G7, заявил, что на границе Белоруссии можно разместить международную миссию. Он аргументировал это тем, что Беларусь якобы готовится к удару на Украину, поэтому Киев намерен разместить войска «для мониторинга ситуации».

В случае, если европейские страны нападут на Белоруссию с запада или юга, Минск вместе с Москвой ответят так, что не только Европа «задрожит». Об этом предупредил Европу президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Если вдруг на нас кто-то нападет, вы представить не можете, как мы можем ответить. […] Мы ответим так, что не только Европа задрожит. Не только мы — по договоренностям с Россией, это наша совместная группировка вооруженных сил», — высказался Лукашенко корреспонденту Первого канала на полях саммита ОДКБ в Ереване. Он добавил, что предположения США о том, что белорусская армия якобы скоро войдет на Украину — «глупость полная». По его мнению, если Минск ввяжется в конфликт непосредственно вооруженными силами, то он сделает этим только хуже. «Это не роль Беларуси в этом конфликте», — подчеркнул Лукашенко. Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на G7, заявил, что на границе Белоруссии можно разместить международную миссию. Он аргументировал это тем, что Беларусь якобы готовится к удару на Украину, поэтому Киев намерен разместить войска «для мониторинга ситуации».