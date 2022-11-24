Полпред Якушев назвал страну-союзника регионов УрФО

Полпред Якушев встретился с генконсулом Узбекистана в Екатеринбурге

24 ноября 2022 в 17:16 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев назвал Узбекистан важным партнером уральских регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU У регионов УрФО есть большой потенциал для развития экономических отношений с Узбекистаном. Об этом заявил уральский полпред президента Владимир Якушев на встрече с генконсулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Регионы Уральского федерального округа и Узбекистан связывают крепкие, многолетние отношения. Есть большой потенциал для развития товарооборота, социальных и культурных связей. Мы видим большую заинтересованность бизнеса и органов власти с обеих сторон в реализации новых, перспективных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и медицины», — заявил Якушев. Хатамов, в свою очередь, подчеркнул, что Урал имеет большое значение для отношений между Узбекистаном и Россией. А полпред напомнил, что недавно главы двух стран Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин подписали декларацию о всеобъемлющем партнерстве на саммите ШОС в Самарканде. По словам Якушева, благодаря этому документу отношения государств будут еще более тесными.

У регионов УрФО есть большой потенциал для развития экономических отношений с Узбекистаном. Об этом заявил уральский полпред президента Владимир Якушев на встрече с генконсулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Регионы Уральского федерального округа и Узбекистан связывают крепкие, многолетние отношения. Есть большой потенциал для развития товарооборота, социальных и культурных связей. Мы видим большую заинтересованность бизнеса и органов власти с обеих сторон в реализации новых, перспективных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и медицины», — заявил Якушев. Хатамов, в свою очередь, подчеркнул, что Урал имеет большое значение для отношений между Узбекистаном и Россией. А полпред напомнил, что недавно главы двух стран Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин подписали декларацию о всеобъемлющем партнерстве на саммите ШОС в Самарканде. По словам Якушева, благодаря этому документу отношения государств будут еще более тесными.