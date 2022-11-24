Полпред Якушев назвал страну-союзника регионов УрФО

Полпред Якушев встретился с генконсулом Узбекистана в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, якушев владимир
Владимир Якушев назвал Узбекистан важным партнером уральских регионов Фото:

У регионов УрФО есть большой потенциал для развития экономических отношений с Узбекистаном. Об этом заявил уральский полпред президента Владимир Якушев на встрече с генконсулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства.

«Регионы Уральского федерального округа и Узбекистан связывают крепкие, многолетние отношения. Есть большой потенциал для развития товарооборота, социальных и культурных связей. Мы видим большую заинтересованность бизнеса и органов власти с обеих сторон в реализации новых, перспективных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и медицины», — заявил Якушев.

Хатамов, в свою очередь, подчеркнул, что Урал имеет большое значение для отношений между Узбекистаном и Россией. А полпред напомнил, что недавно главы двух стран Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин подписали декларацию о всеобъемлющем партнерстве на саммите ШОС в Самарканде. По словам Якушева, благодаря этому документу отношения государств будут еще более тесными.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

У регионов УрФО есть большой потенциал для развития экономических отношений с Узбекистаном. Об этом заявил уральский полпред президента Владимир Якушев на встрече с генконсулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым, сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства. «Регионы Уральского федерального округа и Узбекистан связывают крепкие, многолетние отношения. Есть большой потенциал для развития товарооборота, социальных и культурных связей. Мы видим большую заинтересованность бизнеса и органов власти с обеих сторон в реализации новых, перспективных проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства и медицины», — заявил Якушев. Хатамов, в свою очередь, подчеркнул, что Урал имеет большое значение для отношений между Узбекистаном и Россией. А полпред напомнил, что недавно главы двух стран Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин подписали декларацию о всеобъемлющем партнерстве на саммите ШОС в Самарканде. По словам Якушева, благодаря этому документу отношения государств будут еще более тесными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...