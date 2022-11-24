Московский школьник заставил мэра Екатеринбурга гордиться «чистотой» на дорогах

Алексей Орлов не согласен, что в этом году город убирают как-то особенно плохо Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оспорил тезис о том, что власти провалили начало зимнего сезона. Он привел цитату со встречи с московскими школьниками утром 24 ноября, один из которых высоко оценил работу дорожных служб.

«Сегодня у меня с утра, после селектора, была встреча с учениками лицея Финансового университета при правительстве РФ. Это супер-одаренные дети, которые сегодня обучаются при одном из ведущих вузов страны. И один молодой человек (он в городе уже четыре дня) задал вопрос: „Алексей Валерьевич, мне очень понравился ваш город. Вы знаете, он настолько чистый. Как вам это удается?“ Это внешняя оценка от 15-летнего подростка, который впервые приехал в Екатеринбург» — сказал Орлов.

Ранее о том, что коммунальщики оказались не готовы к началу снегопадов, говорили даже в окружении градоначальника. С утра 24-го город вновь утонул в девятибалльных пробках.

Орлов весь день разносил ответственных чиновников в WhatsApp-чате, а вечером поделился с URA.RU, что переводит дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ, есть в семи из восьми районов) на круглосуточный режим работы.

Кроме того, мэр напоминал, что количество выпавших осадков превышает месячную норму. И давал понять, что ситуацию усугубляет сезонная заболеваемость среди дорожных рабочих.