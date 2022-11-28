Пермский крайсовпроф: оборонные предприятия задали новый тренд на рынке труда

Условия работы на оборонных предприятиях приводят к тому, что пермяки оставляют прежнее место работы, считают в Пермьстате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае растет число увольнений. На данные Пермьстата обратили внимание в краевом союзе организаций профсоюзов (крайсовпроф). Согласно информации, размещенной на сайте статведомства, в третьем квартале «по различным причинам из организаций выбыло 58 тысяч работников (на 20,6% больше, чем во втором квартале)». Это может быть связано с переходом пермяков на предприятия сферы оборонно-промышленного комплекса, рассказали URA.RU в Пермском крайсовпрофе.

«Возможно, данная ситуация возникла в силу перетока кадров на предприятия, выполняющие гособоронзаказ, где на протяжении последнего времени неоднократно объявлялось о повышении зарплаты», — предположили в отделе профсоюзной работы крайсовпрофа.

По информации Пермьстата, большинство из тех, кто лишился работы (68,4%), уволились по собственному желанию. До увольнения основная часть из них трудилась в организациях обрабатывающих производств. По итогам третьего квартала также отмечено увеличение численности работников, ушедших в отпуска без сохранения зарплаты.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае сразу несколько российских предприятий, выполняющих гособоронзаказ, пригласили пермяков на работу. Зарплата специалистов может достигать 200 тысяч рублей в месяц. Соискателям также предлагают жилье и бесплатное обучение.