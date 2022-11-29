В ХМАО придут тридцатиградусные морозы

30 ноября 2022 в 19:18 Размер текста - 17 +

Ночью температура воздуха опуститься до -35 градусов мороза Фото: Размик Закарян © URA.RU В ХМАО завтра 1 декабря ожидается резкое похолодание. Ночью температура воздуха опуститься до -35 градусов мороза, а днем будет от -22 до -27 °С. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «Прогноз погоды по Югре на 1 декабря. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -24,-29 °С, по западной половине округа местами -17,-22 °С, по восточной -30,-35 °С, днем -22,-27 °С, местами -16,-21 °С», — говорится на сайте ведомства. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», температура в Нижневартовске днем на 1 декабря ожидается от −25 до -27 градусов мороза. В Сургуте будет чуть теплее — днем будет — 24 градусов, однако ночью столбик термометра опуститься на четыре деления. В Ханты-Мансийске днем также ожидается от -24 до -27°С, при этом ночью будет холоднее всего — до −30 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, какой в этом году будет зима в ХМАО. По словам синоптиков, температура ожидается в пределах климатической нормы по региону, однако в сравнении с прошлым годом, зима будет холоднее.

В ХМАО завтра 1 декабря ожидается резкое похолодание. Ночью температура воздуха опуститься до -35 градусов мороза, а днем будет от -22 до -27 °С. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «Прогноз погоды по Югре на 1 декабря. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -24,-29 °С, по западной половине округа местами -17,-22 °С, по восточной -30,-35 °С, днем -22,-27 °С, местами -16,-21 °С», — говорится на сайте ведомства. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», температура в Нижневартовске днем на 1 декабря ожидается от −25 до -27 градусов мороза. В Сургуте будет чуть теплее — днем будет — 24 градусов, однако ночью столбик термометра опуститься на четыре деления. В Ханты-Мансийске днем также ожидается от -24 до -27°С, при этом ночью будет холоднее всего — до −30 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, какой в этом году будет зима в ХМАО. По словам синоптиков, температура ожидается в пределах климатической нормы по региону, однако в сравнении с прошлым годом, зима будет холоднее.