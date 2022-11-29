29 ноября 2022

В ХМАО придут тридцатиградусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Екатеринбург, снег, зима, город в снегу
Ночью температура воздуха опуститься до -35 градусов мороза Фото:

В ХМАО завтра 1 декабря ожидается резкое похолодание. Ночью температура воздуха опуститься до -35 градусов мороза, а днем будет от -22 до -27 °С. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре.

«Прогноз погоды по Югре на 1 декабря. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -24,-29 °С, по западной половине округа местами -17,-22 °С, по восточной -30,-35 °С, днем -22,-27 °С, местами -16,-21 °С», — говорится на сайте ведомства.

По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», температура в Нижневартовске днем на 1 декабря ожидается от −25 до -27 градусов мороза. В Сургуте будет чуть теплее — днем будет — 24 градусов, однако ночью столбик термометра опуститься на четыре деления. В Ханты-Мансийске днем также ожидается от -24 до -27°С, при этом ночью будет холоднее всего — до −30 градусов.

Ранее URA.RU рассказывало, какой в этом году будет зима в ХМАО. По словам синоптиков, температура ожидается в пределах климатической нормы по региону, однако в сравнении с прошлым годом, зима будет холоднее.

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В ХМАО завтра 1 декабря ожидается резкое похолодание. Ночью температура воздуха опуститься до -35 градусов мороза, а днем будет от -22 до -27 °С. Об этом сообщили в окружном Гидрометцентре. «Прогноз погоды по Югре на 1 декабря. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -24,-29 °С, по западной половине округа местами -17,-22 °С, по восточной -30,-35 °С, днем -22,-27 °С, местами -16,-21 °С», — говорится на сайте ведомства. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», температура в Нижневартовске днем на 1 декабря ожидается от −25 до -27 градусов мороза. В Сургуте будет чуть теплее — днем будет — 24 градусов, однако ночью столбик термометра опуститься на четыре деления. В Ханты-Мансийске днем также ожидается от -24 до -27°С, при этом ночью будет холоднее всего — до −30 градусов. Ранее URA.RU рассказывало, какой в этом году будет зима в ХМАО. По словам синоптиков, температура ожидается в пределах климатической нормы по региону, однако в сравнении с прошлым годом, зима будет холоднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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