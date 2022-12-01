Макрон оценил вероятность мирных переговоров РФ и Украины

Мирные переговоры по поводу урегулирования конфликта на Украине еще возможны. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Неужели невозможно вернуться за стол переговоров и что-то обсудить? Я думаю, что это все еще возможно», — передают слова Макрона телевизионная сеть ABC News.
Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Мирные переговоры по урегулированию конфликта были, но стороны не смогли договориться. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он категорически против переговоров. Свое решение он узаконил. Спустя время он отменил свое решение и назвал 10 условий для заключения мира. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара считает реалистичным урегулирование на Украине путем переговоров, передает RT. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что наладить переговорные отношения Украины с Россией мешают США, отмечает Pravda.Ru.
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Мирные переговоры по поводу урегулирования конфликта на Украине еще возможны. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Неужели невозможно вернуться за стол переговоров и что-то обсудить? Я думаю, что это все еще возможно», — передают слова Макрона телевизионная сеть ABC News. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Мирные переговоры по урегулированию конфликта были, но стороны не смогли договориться. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он категорически против переговоров. Свое решение он узаконил. Спустя время он отменил свое решение и назвал 10 условий для заключения мира. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Анкара считает реалистичным урегулирование на Украине путем переговоров, передает RT. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что наладить переговорные отношения Украины с Россией мешают США, отмечает Pravda.Ru.