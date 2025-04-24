Додон проведет марш «Бессмертного полка» в Кишиневе, несмотря на запугивание молдавских властей

Марш «Бессмертного полка» пройдет 9 мая в Кишиневе, несмотря на попытки властей Молдавии запугать участников. Об этом сообщил бывший президент Республики Молдова, председатель ПСРМ Игорь Додон.
«Мы пройдем единой колонной, без партийных флагов. И никто нам не запретит почтить память героев. Мы приглашаем всех, кто чтит историю и предков, присоединиться к нам — несмотря ни на какие попытки запугивания со стороны власти», — написал Додон в своем telegram-канале. Он призвал соотечественников не бояться и тоже пройти маршем, чтобы почтить память предков.
Он отметил, что шествие согласовано властями. Бывший глава Молдовы отметил, что никто не сможет запретить выразить дань уважения тем, кто отдал жизни ради победы в Великой Отечественной войне.
Ранее власти Кишинева запретили праздновать День Победы на главной площади страны. Людям, отмечающим 9 мая, предложили выбрать альтернативные места для празднования.
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