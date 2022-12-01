01 декабря 2022

В Екатеринбурге нашли подрядчика, который за 2 млрд построит школу на ВИЗе

«Атомстройкомплекс» восстановит школу в Екатеринбурге за 2 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, каска, строительство, стройка, строительная площадка
На строительство школы на ВИЗе потратят почти 2 млрд рублей Фото:

Школу на улице Котельникова, 5а в Екатеринбурге, снесенную несколько лет назад, восстановит компания «Атомстройкомплекс». Стоимость работ составит 1,9 млрд рублей, следует из данных на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс-ЦРКИ».

«Заказчик поручает, а генподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по строительству и оснащению объекта образования — здания школы на улице Котельникова, 5а, город Екатеринбург. Заказчик обязуется создать генподрядчику необходимые условия, принять результаты работы и оплатить обусловленную договором цену», — говорится в документе.

Заказчиком выступает ООО «АСК-СПК №1», а генподрядчиком — подконтрольная ей корпорация «Атомстройкомплекс». Стоимость работ по восстановлению и оснащению школы оценили в 1,9 млрд рублей, срок реализации проекта — не позднее 31 декабря 2023 года.

Конкурс на строительство школы на улице Котельникова, 5а еще в начале года проводило министерство образования Свердловской области, но в мае его признали несостоявшимся. Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказывали URA.RU, что новое здание под школу будут строить по механизму государственно-частного партнерства через правительство Свердловской области.

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Школу на улице Котельникова, 5а в Екатеринбурге, снесенную несколько лет назад, восстановит компания «Атомстройкомплекс». Стоимость работ составит 1,9 млрд рублей, следует из данных на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс-ЦРКИ». «Заказчик поручает, а генподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по строительству и оснащению объекта образования — здания школы на улице Котельникова, 5а, город Екатеринбург. Заказчик обязуется создать генподрядчику необходимые условия, принять результаты работы и оплатить обусловленную договором цену», — говорится в документе. Заказчиком выступает ООО «АСК-СПК №1», а генподрядчиком — подконтрольная ей корпорация «Атомстройкомплекс». Стоимость работ по восстановлению и оснащению школы оценили в 1,9 млрд рублей, срок реализации проекта — не позднее 31 декабря 2023 года. Конкурс на строительство школы на улице Котельникова, 5а еще в начале года проводило министерство образования Свердловской области, но в мае его признали несостоявшимся. Ранее в мэрии Екатеринбурга рассказывали URA.RU, что новое здание под школу будут строить по механизму государственно-частного партнерства через правительство Свердловской области.
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