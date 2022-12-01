Олег Колесников ушел на фронт добровольцем Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Дети из Юрюзани (Челябинская область) передали нарисованных ангелов депутату Госдумы Олегу Колесникову, который ушел на фронт добровольцем. Об этом сообщила супруга политика Лена Колесникова.

«На днях дети из города Юрюзани передали для Олега Алексеевича и служащих на фронте бойцов письма, рисунки и посылки. А еще они нарисовали добрых ангелов в виде маленьких и больших иконок. От них идет особое тепло и свет», — написала Лена Колесникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Олег Колесников в конце сентября написал заявление на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина с просьбой мобилизовать его. Он стал вторым челябинским депутатом Госдумы после Олега Голикова, который тоже добровольно отправился на фронт. Колесников вошел в батальон БАРС «Каскад». Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов высоко оценил участие Колесникова в спецоперации на Украине.

Страница Лены Колесниковой во «ВКонтакте»