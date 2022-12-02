Бастрыкин вступился за 94-летнюю пенсионерку из ХМАО, подвергавшуюся домашнему насилию

03 декабря 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил начать проверку по факту избиения женщины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину провести проверку по сообщению о домашнем насилии над 94-летней жительницей Югры. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра СК России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину незамедлительно начать процессуальную проверку по данному факту. Также необходимо обеспечить безопасность пожилой женщины и представить подробный доклад», — сообщается в канале. Об инциденте стало известно после обращения жительницы ХМАО. Она сообщила, что пожилую женщину регулярно избивает сын. «Заявительница приглашена на личный прием для уточнения доводов», — отметили в информационном центре. Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным в ХМАО представить доклад о ситуации с расселением аварийного дома в Нягани. Дом 47 по улице Киевской признан аварийным пять лет назад, но до сих пор не расселен.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину провести проверку по сообщению о домашнем насилии над 94-летней жительницей Югры. Об этом сообщается в telegram-канале информационного центра СК России. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину незамедлительно начать процессуальную проверку по данному факту. Также необходимо обеспечить безопасность пожилой женщины и представить подробный доклад», — сообщается в канале. Об инциденте стало известно после обращения жительницы ХМАО. Она сообщила, что пожилую женщину регулярно избивает сын. «Заявительница приглашена на личный прием для уточнения доводов», — отметили в информационном центре. Ранее сообщалось, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил подчиненным в ХМАО представить доклад о ситуации с расселением аварийного дома в Нягани. Дом 47 по улице Киевской признан аварийным пять лет назад, но до сих пор не расселен.