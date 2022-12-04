04 декабря 2022

Германия выделила 10 миллиардов долларов на закупку 35 истребителей США

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Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, армия, стрижи, авиашоу, высший пилотаж, истребитель, аэродром шагол, миг29, летная группа стрижи, военно-космические силы
В стоимость входят ракеты и инфраструктура Фото:

Власти Германии направят 10,5 миллиардов долларов на приобретение 35 истребителей F-35A Lightning II производства США. Об этом говорится в правительственном документе. Согласно нему, начало поставок запланировано на 2026 год.

«Германия выделила 10 миллиардов евро (10,5 миллиарда долларов) на покупку 35 истребителей F-35A Lightning II, согласно правительственному документу, отражающему обещание канцлера Олафа Шольца увеличить расходы на оборону. Поставки в соответствии с планом запланированы на период с 2026 по 2029 год», — цитирует документ агентство Bloomberg.

В документе указано, что в стоимость поставки входят ракеты класса «воздух-земля». Кроме того, за эту цену в Германии будет обустроена наземная инфраструктура.

С началом российской спецоперации на Украине канцлер Германии Олаф Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону страны, сообщает Life. Однако пока власти страны говорят о повсеместной нехватке боеприпасов в бундесвере. В начале декабря министр финансов Германии Кристиан Линднер ответил отказом на запрос главы Минобороны Кристины Ламбрехт, запросившей срочную финансовую поддержку из-за острого дефицита вооружения, передает RT.

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Власти Германии направят 10,5 миллиардов долларов на приобретение 35 истребителей F-35A Lightning II производства США. Об этом говорится в правительственном документе. Согласно нему, начало поставок запланировано на 2026 год. «Германия выделила 10 миллиардов евро (10,5 миллиарда долларов) на покупку 35 истребителей F-35A Lightning II, согласно правительственному документу, отражающему обещание канцлера Олафа Шольца увеличить расходы на оборону. Поставки в соответствии с планом запланированы на период с 2026 по 2029 год», — цитирует документ агентство Bloomberg. В документе указано, что в стоимость поставки входят ракеты класса «воздух-земля». Кроме того, за эту цену в Германии будет обустроена наземная инфраструктура. С началом российской спецоперации на Украине канцлер Германии Олаф Шольц призвал вкладывать больше средств в оборону страны, сообщает Life. Однако пока власти страны говорят о повсеместной нехватке боеприпасов в бундесвере. В начале декабря министр финансов Германии Кристиан Линднер ответил отказом на запрос главы Минобороны Кристины Ламбрехт, запросившей срочную финансовую поддержку из-за острого дефицита вооружения, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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