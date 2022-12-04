В жилых домах Ревды расплодились блохи из-за 7-ми летнего застоя фекалий

Ревдинцы жалуются на ужасную вонь из-за фекалий и, расплодившихся блох Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Дома Ревды (Свердловская область) годами утопают в фекалиях. Из-за плохих условий, в домах расплодились блохи. Об этом URA.RU рассказали местные жители.

«Проживаем в Ревде по адресу Мира 22. Фекалии, вонь, еще и земляные блохи расплодились, которые кусают детей. Очень плохие условия для жизни, около семи лет такая проблема, никакие спреи в квартире не помогают, чтобы избавиться от ужасного запаха. Я живу с двумя маленькими детьми, тружусь на двух работах, одной сил нет справляться, еще и зять на спецоперацию отправился. Управляющая компания „РЭП“ ничего не может сделать», — поделилась в беседе с корреспондентом агентства местная жительница Татьяна.

По словам волонтера, есть также дома с похожими проблемами по адресам: Мира 26, Российская 20, Горького 31. «Дома, затапливают вода и фекалии, как там люди живут не понятно. Остается надеяться на администрацию Ревды», — отметила девушка.

Директор ревдинской управляющей компании «РЭП» Зотова Екатерина в беседе с URA.RU настоятельно попросила горожан обращаться по каждой проблеме в «РЭП». «Коллективные обращения в таких ситуациях не нужны, достаточно звонка от одного человека», — добавила Зотова Екатерина.

Ранее в Ревде жилой дом по адресу Горького 38 утопило фекалиями. Жители дома жаловались на плохой запах в подъезде и квартирах.

В свердловском городе дома годами утопают в фекалиях и кишат блохами Фото: читатель URA.RU

Жители ревдинских домов жалуются на непригодные условия для жизни Фото: читатель URA.RU