Дома Ревды (Свердловская область) годами утопают в фекалиях. Из-за плохих условий, в домах расплодились блохи. Об этом URA.RU рассказали местные жители.
«Проживаем в Ревде по адресу Мира 22. Фекалии, вонь, еще и земляные блохи расплодились, которые кусают детей. Очень плохие условия для жизни, около семи лет такая проблема, никакие спреи в квартире не помогают, чтобы избавиться от ужасного запаха. Я живу с двумя маленькими детьми, тружусь на двух работах, одной сил нет справляться, еще и зять на спецоперацию отправился. Управляющая компания „РЭП“ ничего не может сделать», — поделилась в беседе с корреспондентом агентства местная жительница Татьяна.
По словам волонтера, есть также дома с похожими проблемами по адресам: Мира 26, Российская 20, Горького 31. «Дома, затапливают вода и фекалии, как там люди живут не понятно. Остается надеяться на администрацию Ревды», — отметила девушка.
Директор ревдинской управляющей компании «РЭП» Зотова Екатерина в беседе с URA.RU настоятельно попросила горожан обращаться по каждой проблеме в «РЭП». «Коллективные обращения в таких ситуациях не нужны, достаточно звонка от одного человека», — добавила Зотова Екатерина.
Ранее в Ревде жилой дом по адресу Горького 38 утопило фекалиями. Жители дома жаловались на плохой запах в подъезде и квартирах.
В свердловском городе дома годами утопают в фекалиях и кишат блохами
Фото: читатель URA.RU
Жители ревдинских домов жалуются на непригодные условия для жизни
Дома Ревды (Свердловская область) годами утопают в фекалиях. Из-за плохих условий, в домах расплодились блохи. Об этом URA.RU рассказали местные жители. «Проживаем в Ревде по адресу Мира 22. Фекалии, вонь, еще и земляные блохи расплодились, которые кусают детей. Очень плохие условия для жизни, около семи лет такая проблема, никакие спреи в квартире не помогают, чтобы избавиться от ужасного запаха. Я живу с двумя маленькими детьми, тружусь на двух работах, одной сил нет справляться, еще и зять на спецоперацию отправился. Управляющая компания „РЭП“ ничего не может сделать», — поделилась в беседе с корреспондентом агентства местная жительница Татьяна. По словам волонтера, есть также дома с похожими проблемами по адресам: Мира 26, Российская 20, Горького 31. «Дома, затапливают вода и фекалии, как там люди живут не понятно. Остается надеяться на администрацию Ревды», — отметила девушка. Директор ревдинской управляющей компании «РЭП» Зотова Екатерина в беседе с URA.RU настоятельно попросила горожан обращаться по каждой проблеме в «РЭП». «Коллективные обращения в таких ситуациях не нужны, достаточно звонка от одного человека», — добавила Зотова Екатерина. Ранее в Ревде жилой дом по адресу Горького 38 утопило фекалиями. Жители дома жаловались на плохой запах в подъезде и квартирах.