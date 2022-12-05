Волонтер РМК из Екатеринбурга спасла мужчину от смерти

Оксана Рыхтер учит людей волонтерскому ремеслу Фото: Волонтерский центр РМК

Руководитель образовательного блока Волонтерского центра РМК (Екатеринбург) спасла 48-летнего мужчину от смерти. Об этом URA.RU рассказала сама Оксана Рыхтер.

«Ко мне обратилась женщина с мольбой спасти ее сына от смерти. Женщине на тот момент было 73 года, а сыну 48 лет. Он лежал дома и умирал от туберкулеза и рака. Мать пыталась хоть что-то сделать для сына, чтобы облегчить ему страдания. Занимала деньги, покупала минимальное количество продуктов. Волей судеб мы встретились. И началось… Я начала стучаться во все двери. И у нас получилось», — вспоминает Рыхтер.

По словам волонтера, только благодаря неравнодушным людям и волонтерам удалось спасти жизнь человека. «Мужчина прошел обследование. В онкологическом диспансере было назначение лечение. Прошел комиссию, и была назначена пенсия по инвалидности. Теперь живет человек, а рядом с ним его мать, которая радуется каждой минутке, проведенной рядом со своим сыном», — делится воспоминаниями Оксана Рыхтер.

Оксана вспоминает, что волонтерством она занялась десять лет назад. «Сначала я начала работать с детьми, затем узнала про волонтеров Победы, волонтеров-медиков и примкнула к ним. У нас в центре часто собираются многодетные родители, где я рассказываю им о системе волонтерства», — рассказывает Оксана.

За год количество активистов Волонтерского центра РМК выросло почти до 12 тысяч человек. «Продуктовую и гуманитарную помощь из рук активистов получили более 200 тысяч нуждающихся. За несколько лет проведено более 350 патриотических, экологических и спортивных акций и мероприятий», — отметила Рыхтер.

Сегодня волонтеры не только участвуют в совместных добровольческих акциях, но и активно обмениваются опытом, встречаясь на площадках добровольческих форумов. Мероприятия проходят по всей стране — от Москвы и до самой Камчатки.

Фото: Волонтерский центр РМК

Фото: Волонтерский центр РМК