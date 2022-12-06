Пермские власти отказывали пенсионеру из села в выплате субсидии

В селе Карагай (Пермский край) в краевом центре соцвыплат отказали местному пенсионере в выплате субсидий на оплату коммунальных услуг. После обращения местного жителя в прокуратуру выяснилось, что отказ был незаконным. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
«Специалистами госучреждения отказано в предоставлении мер социальной поддержки. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что данное решение принято незаконно», — говорится на сайте.
После проверки прокуратура внесла представление руководителю учреждения. В результате пенсионер получил положенную субсидию на оплату коммунальных услуг. Ранее URA.RU также рассказывало о жительнице Горнозаводска, которой 12 лет не выдают законное жилье. После проверки прокуратура направила в суд иск в отношении мэрии города.
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