Пермские власти отказывали пенсионеру из села в выплате субсидии

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Отказ в выплате субсидий прокуратура признала незаконным Фото:

В селе Карагай (Пермский край) в краевом центре соцвыплат отказали местному пенсионере в выплате субсидий на оплату коммунальных услуг. После обращения местного жителя в прокуратуру выяснилось, что отказ был незаконным. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Специалистами госучреждения отказано в предоставлении мер социальной поддержки. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что данное решение принято незаконно», — говорится на сайте.

После проверки прокуратура внесла представление руководителю учреждения. В результате пенсионер получил положенную субсидию на оплату коммунальных услуг. Ранее URA.RU также рассказывало о жительнице Горнозаводска, которой 12 лет не выдают законное жилье. После проверки прокуратура направила в суд иск в отношении мэрии города.

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В селе Карагай (Пермский край) в краевом центре соцвыплат отказали местному пенсионере в выплате субсидий на оплату коммунальных услуг. После обращения местного жителя в прокуратуру выяснилось, что отказ был незаконным. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Специалистами госучреждения отказано в предоставлении мер социальной поддержки. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что данное решение принято незаконно», — говорится на сайте. После проверки прокуратура внесла представление руководителю учреждения. В результате пенсионер получил положенную субсидию на оплату коммунальных услуг. Ранее URA.RU также рассказывало о жительнице Горнозаводска, которой 12 лет не выдают законное жилье. После проверки прокуратура направила в суд иск в отношении мэрии города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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