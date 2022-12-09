Посольство РФ в США: новые антироссийские санкции предназначены для очернения «неугодных»

Новые санкции США в отношении России нацелены на очернение «неугодных». Об этом заявили в посольстве РФ в США.
«Новые санкции против российских физических и юридических лиц — не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение „неугодных“ путем навешивания ярлыков „нарушителей прав человека“», — говорится в заявлении посольства, передает ТАСС. Там отметили, что американские власти стремятся наказать Россию за самостоятельную позицию в международных делах.
США начали вводить санкции в отношении России из-за спецоперации, которую РФ проводит с 24 февраля на территории Украины. Накануне сообщалось, что Вашингтон планирует ввести против РФ новые санкции за нарушение прав человека, пишет газета The Wall Street Journal. Авторы издания уточняют, что в США наказывают РФ за поставку иранских беспилотников. В Вашингтоне, по словам аналитиков, стремятся сорвать развертывание оружия.
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Новые санкции США в отношении России нацелены на очернение «неугодных». Об этом заявили в посольстве РФ в США. «Новые санкции против российских физических и юридических лиц — не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение „неугодных“ путем навешивания ярлыков „нарушителей прав человека“», — говорится в заявлении посольства, передает ТАСС. Там отметили, что американские власти стремятся наказать Россию за самостоятельную позицию в международных делах. США начали вводить санкции в отношении России из-за спецоперации, которую РФ проводит с 24 февраля на территории Украины. Накануне сообщалось, что Вашингтон планирует ввести против РФ новые санкции за нарушение прав человека, пишет газета The Wall Street Journal. Авторы издания уточняют, что в США наказывают РФ за поставку иранских беспилотников. В Вашингтоне, по словам аналитиков, стремятся сорвать развертывание оружия.