09 декабря 2022

Посольство РФ в США: новые антироссийские санкции предназначены для очернения «неугодных»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Посол РФ в США раскритиковал новые санкции против РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новые санкции США в отношении России нацелены на очернение «неугодных». Об этом заявили в посольстве РФ в США.

«Новые санкции против российских физических и юридических лиц — не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение „неугодных“ путем навешивания ярлыков „нарушителей прав человека“», — говорится в заявлении посольства, передает ТАСС. Там отметили, что американские власти стремятся наказать Россию за самостоятельную позицию в международных делах.

США начали вводить санкции в отношении России из-за спецоперации, которую РФ проводит с 24 февраля на территории Украины. Накануне сообщалось, что Вашингтон планирует ввести против РФ новые санкции за нарушение прав человека, пишет газета The Wall Street Journal. Авторы издания уточняют, что в США наказывают РФ за поставку иранских беспилотников. В Вашингтоне, по словам аналитиков, стремятся сорвать развертывание оружия.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новые санкции США в отношении России нацелены на очернение «неугодных». Об этом заявили в посольстве РФ в США. «Новые санкции против российских физических и юридических лиц — не что иное, как рекламная кампания администрации США, нацеленная на очернение „неугодных“ путем навешивания ярлыков „нарушителей прав человека“», — говорится в заявлении посольства, передает ТАСС. Там отметили, что американские власти стремятся наказать Россию за самостоятельную позицию в международных делах. США начали вводить санкции в отношении России из-за спецоперации, которую РФ проводит с 24 февраля на территории Украины. Накануне сообщалось, что Вашингтон планирует ввести против РФ новые санкции за нарушение прав человека, пишет газета The Wall Street Journal. Авторы издания уточняют, что в США наказывают РФ за поставку иранских беспилотников. В Вашингтоне, по словам аналитиков, стремятся сорвать развертывание оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...