В Госдуме объяснили новую позицию США по ударам Украины по РФ

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РФ может обвинить США в том, что они поставляют оружие Украине, заявил Алексей Чепа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Соединенные Штаты пытаются снять с себя ответственность за последствия поставок Украине оружия, которое она использует для ударов по России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«США пытаются уйти от определенной ответственности за то, что будет происходить дальше между Россией и Украиной. Мы можем обвинить США в том, что они поставляют оружие Украине, которые наносятся удары по нам», — приводит Lenta.ru слова Чепы. Он добавил, что Украина — это «руки Соединенных Штатов, которыми они управляют».

Ранее британская газета The Times сообщала, что США закрывает глаза на участившиеся теракты совершенные Украиной на территории России. Также США больше не настаивают на прекращении ударов ВСУ по территории России.

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Соединенные Штаты пытаются снять с себя ответственность за последствия поставок Украине оружия, которое она использует для ударов по России. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «США пытаются уйти от определенной ответственности за то, что будет происходить дальше между Россией и Украиной. Мы можем обвинить США в том, что они поставляют оружие Украине, которые наносятся удары по нам», — приводит Lenta.ru слова Чепы. Он добавил, что Украина — это «руки Соединенных Штатов, которыми они управляют». Ранее британская газета The Times сообщала, что США закрывает глаза на участившиеся теракты совершенные Украиной на территории России. Также США больше не настаивают на прекращении ударов ВСУ по территории России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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