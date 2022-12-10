Пентагон закрывает глаза на участившиеся теракты совершенные Украиной на территории России. Об этом сообщает британская газета The Times.
«Украина теперь готова с молчаливого одобрения Пентагона беспрерывно совершать теракты в России», — говорится в материале газеты. Автор материала подчеркивает, что все эти действия украинской армии с молчаливого согласия американских менторов приводит к увеличению эскалации конфликта на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал продолжение ударов Украины по российской территории фактором опасности. Также в Кремле рассказали, что украинские власти продолжают свою линию на организацию терактов в Севастополе и Крыму, передает RT. Тем временем, Лефортовский суд Москвы взял под арест троих граждан Украины, планировавших теракт, сообщает «Национальная служба новостей».
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Пентагон закрывает глаза на участившиеся теракты совершенные Украиной на территории России. Об этом сообщает британская газета The Times. «Украина теперь готова с молчаливого одобрения Пентагона беспрерывно совершать теракты в России», — говорится в материале газеты. Автор материала подчеркивает, что все эти действия украинской армии с молчаливого согласия американских менторов приводит к увеличению эскалации конфликта на Украине. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал продолжение ударов Украины по российской территории фактором опасности. Также в Кремле рассказали, что украинские власти продолжают свою линию на организацию терактов в Севастополе и Крыму, передает RT. Тем временем, Лефортовский суд Москвы взял под арест троих граждан Украины, планировавших теракт, сообщает «Национальная служба новостей».