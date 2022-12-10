The Times: Украина совершает теракты с молчаливого одобрения Пентагона

10 декабря 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Теракты, совершенные при молчаливом согласии Пентагона, приводят к эскалации конфликта на Украине, пишет The Times Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пентагон закрывает глаза на участившиеся теракты совершенные Украиной на территории России. Об этом сообщает британская газета The Times. «Украина теперь готова с молчаливого одобрения Пентагона беспрерывно совершать теракты в России», — говорится в материале газеты . Автор материала подчеркивает, что все эти действия украинской армии с молчаливого согласия американских менторов приводит к увеличению эскалации конфликта на Украине. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал продолжение ударов Украины по российской территории фактором опасности. Также в Кремле рассказали, что украинские власти продолжают свою линию на организацию терактов в Севастополе и Крыму, передает RT. Тем временем, Лефортовский суд Москвы взял под арест троих граждан Украины, планировавших теракт, сообщает «Национальная служба новостей».

Пентагон закрывает глаза на участившиеся теракты совершенные Украиной на территории России. Об этом сообщает британская газета The Times. «Украина теперь готова с молчаливого одобрения Пентагона беспрерывно совершать теракты в России», — говорится в материале газеты. Автор материала подчеркивает, что все эти действия украинской армии с молчаливого согласия американских менторов приводит к увеличению эскалации конфликта на Украине. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал продолжение ударов Украины по российской территории фактором опасности. Также в Кремле рассказали, что украинские власти продолжают свою линию на организацию терактов в Севастополе и Крыму, передает RT. Тем временем, Лефортовский суд Москвы взял под арест троих граждан Украины, планировавших теракт, сообщает «Национальная служба новостей».