The Times: Украина совершает теракты с молчаливого одобрения Пентагона

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Теракты, совершенные при молчаливом согласии Пентагона, приводят к эскалации конфликта на Украине, пишет The Times Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пентагон закрывает глаза на участившиеся теракты совершенные Украиной на территории России. Об этом сообщает британская газета The Times.

«Украина теперь готова с молчаливого одобрения Пентагона беспрерывно совершать теракты в России», — говорится в материале газеты. Автор материала подчеркивает, что все эти действия украинской армии с молчаливого согласия американских менторов приводит к увеличению эскалации конфликта на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал продолжение ударов Украины по российской территории фактором опасности. Также в Кремле рассказали, что украинские власти продолжают свою линию на организацию терактов в Севастополе и Крыму, передает RT. Тем временем, Лефортовский суд Москвы взял под арест троих граждан Украины, планировавших теракт, сообщает «Национальная служба новостей».

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Пентагон закрывает глаза на участившиеся теракты совершенные Украиной на территории России. Об этом сообщает британская газета The Times. «Украина теперь готова с молчаливого одобрения Пентагона беспрерывно совершать теракты в России», — говорится в материале газеты. Автор материала подчеркивает, что все эти действия украинской армии с молчаливого согласия американских менторов приводит к увеличению эскалации конфликта на Украине. Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал продолжение ударов Украины по российской территории фактором опасности. Также в Кремле рассказали, что украинские власти продолжают свою линию на организацию терактов в Севастополе и Крыму, передает RT. Тем временем, Лефортовский суд Москвы взял под арест троих граждан Украины, планировавших теракт, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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