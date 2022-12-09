Свердловские полицейские рассказали подробности ДТП с вылетевшим в кювет автобусом с детьми

Свердловские силовики с помощью автокрана достали автобус с детьми, вылетевший в кювет

В Нижнем Тагиле автобус с детьми вылетел в кювет (архивное фото) Фото: Сергей Леонов © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) экскурсионный автобус с 38 детьми вылетел в кювет. Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью автокрана, сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автобуса 57-летний мужчина начал буксовать на дороге, съехал на обочину и застрял В автобусе находились 38 детей и семь взрослых. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляли перекрытие проезжей части, пока с помощью автокрана доставали транспортное средство из кювета», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось 10 декабря примерно в 16:30, дети ехали на экскурсию из Североуральска в поселок Черноисточинск. По словам полицейских, сейчас автомобиль вытащили из кювета и сопроводили по пути следования. В результате инцидента пострадавших нет.

Ранее URA.RU сообщало, что автобус из Екатеринбурга вылетел в кювет по пути в Пермский край. По словам очевидцев, во время дороги автомобиль несколько раз останавливался из-за неисправностей.