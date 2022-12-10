Балицкий: ВСУ нанесли ракетный удар из HIMARS по Мелитополю. Видео

11 декабря 2022 в 02:13 Размер текста - 17 +

по окраине Мелитополя нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По окраине Мелитополя нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars, полностью разрушена база отдыха. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. «Сегодня около 21:00 по окраине Мелитополя нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars. ПВО на излете было сбито две ракеты, четыре достигли своей цели», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале . По его словам, цель — гражданская инфраструктура мирного города. Он уточнил, что киевские нацисты совершили четыре целенаправленных попадания в коттеджный поселок на выезде с Мелитополя. Известно, что «полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы». По предварительным данным двое погибших, десять пострадавших. Также Балицкий сообщил, что на месте работают спасатели, продолжается разбор завалов. Ранее ВСУ ударили из РСЗО HIMASRS по гостиничному комплексу «Привал охотника» в Мелитополе, передает ФАН слова председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. В результате происшествия несколько человек погибли, также имеются пострадавшие.

По окраине Мелитополя нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars, полностью разрушена база отдыха. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий. «Сегодня около 21:00 по окраине Мелитополя нанесены артиллерийские удары украинскими ракетами РСЗО Himars. ПВО на излете было сбито две ракеты, четыре достигли своей цели», — сообщил Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, цель — гражданская инфраструктура мирного города. Он уточнил, что киевские нацисты совершили четыре целенаправленных попадания в коттеджный поселок на выезде с Мелитополя. Известно, что «полностью разрушена база отдыха, где в субботу вечером ужинали люди, мирные граждане, работал персонал базы». По предварительным данным двое погибших, десять пострадавших. Также Балицкий сообщил, что на месте работают спасатели, продолжается разбор завалов. Ранее ВСУ ударили из РСЗО HIMASRS по гостиничному комплексу «Привал охотника» в Мелитополе, передает ФАН слова председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. В результате происшествия несколько человек погибли, также имеются пострадавшие.