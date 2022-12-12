В Челябинской области резко сократилось производство шоколада

Производство шоколада в регионе сократилось на треть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области производство шоколада с января по октябрь, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сократилось на 34,1%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинскстат.

«В Челябинской области с января по октябрь 2022 года произведено 622,3 тонны шоколада. В отношении к аналогичному периоду прошлого года объем производства составил 65,9%. Показатель стал на треть меньше», — заявили в пресс-службе Челябинскстата.

Не все компании отмечают снижение спроса. Производители авторского шоколада не отрицают падения, но не говорят о резком ухудшении состояния рынка.

«Падение спроса можно объяснить повышением цен на шоколадные изделия. За 2022 год цены возросли на сырье, упаковочные материалы и логистику, из-за чего пришлось повышать стоимость для потребителя. К тому же, рынок в период коронавируса изменился — покупатели перешли в интернет-магазины и маркетплейсы, что также потребовало дополнительных затрат», — пояснил управляющий мастерской «Шоколатэ» Анатолий Сорокин.

Участники рынка, с которыми связался корреспондент URA.RU, рассказали, что падение спроса по итогам года может вызвать убытки. Сорокин же отметил, что падение спроса было незначительным, а к Новому году продажи подарочного шоколада повысятся из-за сезонности.