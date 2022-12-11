Траурный митинг в память о Денисе Фомине прошел в Доме офицеров в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми простились с Денисом Фоминым, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Траурный митинг состоялся в Доме офицеров, передает корреспондент URA.RU. Проводить последний путь героя-земляка пришли его родные, друзья, коллеги и военнослужащие. Денис Фомин является ветераном боевых действий в Чечне, за что награжден орденом Мужества. Большую часть жизни пермяк отдал службе в органах ФСБ.

«Сегодня мы провожаем в последний путь настоящего героя и патриота своей страны. Я хочу, чтобы вы знали, что Управление [ФСБ] всегда будет рядом с вами», — обратился к родным погибшего начальник УФСБ по Прикамью Геннадий Анацкий. Семье погибшего вручили еще один орден Мужества, которым погибший офицер был награжден посмертно за героизм, проявленных в ходе СВО.

Денис Фомин принимал участие в спецоперации дважды: с апреля по май в составе добровольческого объединения БАРС, затем — в августе, подписав контракт с Минобороны РФ. Пермяк проходил службу в составе 72-й отдельной мотострелковой бригады в звании капитана.

Во время участия в спецоперации Денис Фомин уничтожил около десятка вражеской техники, несколько диверсионных групп которые пытались прорвать оборону российских войск. Офицер героически погиб недалеко от Новой Каховки. Он будет похоронен почетном квартале на Северном кладбище города Перми со всеми воинскими почестями.

Денис Фомин дважды награжден орденами Мужества за участие в военных действиях, одним из них — посмертно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Начальник УФСБ по Пермскому краю Геннадий Анацкий (в центре) на траурном митинге заявил, что управление окажет семье погибшего офицера необходимую помощь Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Военный комиссар Свердловского и Ленинского районов Перми Виталий Ефремов вспомнил, как общался с Денисом Фоминым перед тем, как тот подписал контракт и отправился на передовую: «Он сразу сказал: я буду служить там, куда меня родина отправит. Его отличала скромность и преданность своему делу, любовь к своей стране». Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Замвоенкома Пермского края Олег Радостев вручил супруге погибшего, Наталье, российский флаг в память о защитнике Отечества. Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Офицера похоронят на Северном кладбище Перми со всеми воинскими почестями Фото: Сергей Русанов © URA.RU