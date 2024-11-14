Все регионы
Московская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
Тюменская обл.
Югра
Ямал
Пермский край
ДНР
ЛНР
Запорожская обл.
Херсонская обл.
искать
00:43
Зеленский пообещал представить внутренний «план стойкости»
00:39
В Кургане остановка в Заозерном тонет в пахучей жиже. Фото
00:35
YouGov: 62% британцев выступили против ядерного оружия Украины
В НАТО предложили Путину три уступки для Трампа по Украине: что думают об этом в Кремле
00:30
СК возбудил дело о халатности в свердловской школе, где парень избил ученицу
00:30
В Москве арестовали топ-менеджера «Ростелекома»
00:26
Вахтовик из Свердловской области устроил дебош в поезде из Нового Уренгоя
ВС РФ сделали важнейший прорыв под Харьковом: главное об СВО за 14 ноября
00:24
В Иране откроют клинику для лечения женщин, отказывающихся от хиджаба
00:15
Посол РФ в ООН: Москва открыта для переговоров по Украине, если их предложит Трамп
00:06
Премьер Грузии Кобахидзе назвал сроки открытия переговоров о вступлении в ЕС
В России стабилизируют цены на сливочное масло
14 ноября 2024
23:59
Министр ВС Франции сообщил о завершении подготовки новой бригады для ВСУ
23:56
Помощник Алиева ответил на антиазербайджанское заявление Борреля
23:48
Брала, что понравилось: в Кургане задержали серийную воровку. Видео
Путин обозначил правила игры для партий перед выборами
23:40
В Перми подрядчик провалил сроки обустройства визит-центра в Балатовском парке
23:37
УФСИН Нижневартовска возглавил список должников коммунальных услуг
23:23
Секреты зимовки сада: мастер-класс от Андрея Туманова
Гранты НКО решили скрытые проблемы в регионах России
23:22
На Пермском тракте полностью перекрыли движение. Скрин
23:17
В Кургане набережную выкапывают из-под снега, чтобы доделать ремонт. Видео
23:15
В Челябинске загорелся зал ритуальных услуг на территории городской больницы
«У России хватит денег на все планы»: как изменился госбюджет за второе чтение
23:05
Федеральный ритейлер раскрыл, как проверяет качество продуктов
23:04
С учредителя пансионата под Пермью взыскали штраф после гибели пенсионера
22:58
«Привлекался 194 раза»: стало известно, кто был за рулем Bentley, устроившей аварию в Екатеринбурге
1
ВС РФ ворвались в пригород Харькова спустя два года боев: что происходит в Купянске, чем важен город
22:54
В Челябинске нашли пропавшего дедушку
22:48
Глава подмосковного Фонда капремонта отправлен в СИЗО
22:32
Пропала вода и сломались лифты: коммунальщики Перми прокомментировали скачок напряжения
Цены на товары сделают предсказуемыми для россиян
22:31
В Подмосковье житель нашел противопехотную мину в своей квартире
22:30
«Хотела забить его»: экстрасенс предупредила Муцениеце о чудовищных последствиях порчи
22:22
В Курганской области двух мужчин спасли из искореженных авто. Фото
«Вся Мексика обсуждает мой выход!»: как россиянка готовится к участию в конкурсе «Мисс Вселенная»
22:20
Экономист раскрыла самое лучшее время для семьи, чтобы купить квартиру
1
22:13
Запуск «Нептуна» на переправе, снижение преступности и рейсы в Москву: события 14 ноября в ЯНАО
22:02
В России рухнули цены на новый iPhone 16
2
Кремль внимательно следит за США, Путин поддерживает новые выплаты за ранения: о чем рассказал Песков
21:44
На Украине признались, что треть жителей вернулась в родной Мариуполь
21:40
В Госдуме согласились, что замедление YouTube сильно раздражает россиян
3
21:29
Следствие ищет новые варианты обвинения по делу тюменского бизнесмена Роженцева
Песков — URA.RU: Россию ждет конкуренция китайских, японских и немецких авто
21:26
Закрытие ресторанов и солд-аут на Гарри Поттера в Кургане: главное за 14 ноября
21:24
Производители молока резко снизили цены из-за проверки Генпрокуратуры
9
21:23
На Западе раскрыли, почему США отказали ВСУ в дальнобойных ударах по РФ
1
Как уральский завод стал лидером по производству часов в России
21:20
В Тюмени подорожали елки
21:14
Экс-замгенсекретаря НАТО высказалась насчет уступок России Трампу по СВО
8
21:06
Ямальцам показали, где жили первопроходцы газовых месторождений. Фото
В Крыму обрушился автомобильный мост: фоторепортаж с места ЧП
21:04
Создатель группы «Грибы» нашел звезд новой русской сцены
3
21:01
В Коркино у супругов изъяли 30 тысяч пачек сигарет на 3 млн рублей. Видео
20:59
Эндокринолог Мисникова: домашняя пыль увеличивает риск развития диабета
1
ВС РФ берут в охват ВСУ у Берестового: карта СВО на 14 ноября
20:56
Мишустин повысил Колесникова до первого замминистра
20:52
Реформа власти в России затянется до 2035 года: главное с совещания в Екатеринбурге
20:51
Программа «Время героев» даст еще один шанс участникам СВО попасть во власть
3
Что такое Социальный фонд России, бюджет которого формируют на ближайшие годы
20:50
Тюменская мэрия планирует покрывать дефицит бюджета за счет кредитов
2
20:48
Пермяки вынуждены подрабатывать ради путешествий
20:45
Экс-директора челябинского «Лукойла» банкротят из-за долга продавцов топлива
Метель, гололед и заморозки: какая погода ждет россиян в конце рабочей недели. Инфографика
20:38
Какие западные марки авто вернутся на рынок РФ и когда
3
20:35
Против полицейских, проспавших убийство аспиранта УрФУ, дали показания
20:33
Глава «Опоры России» в Пермском крае получила пост в «Единой России»
Кто такой Никита Журавель, за что его избил сын Кадырова и почему его снова судят
20:31
Пашинян сбрил бороду и предстал перед публикой в новом образе. Видео
3
20:31
В службе единого заказчика Нефтеюганска прошли обыски. Инсайд
20:29
Пролетел по встречке: появилось видео жесткого ДТП с Bentley в Екатеринбурге
5
Боссы продовольственного рынка обратились к россиянам по поводу цен: почему еда дорожает, но не страшно
20:27
В ЦБ объяснили, что будет с ключевой ставкой после стабилизации инфляции
1
20:26
В Челябинской области скончался экс-председатель правительства Южной Осетии. Фото
20:25
Силовики ЯНАО отчитались о снижении преступности и правонарушений
20:20
Экс-губернатор ХМАО Комарова продлила цифровой детокс, став сенатором, но пообещала вернуться
2
20:15
В Госдуме заявили, что ожирение у женщин стало причиной низкой рождаемости в РФ
5
20:10
Директора свердловской школы, где избили ученицу, хотят уволить
20:07
Срок в СИЗО бывшего главного дорожника Челябинска перевалил за два года
1
20:04
Главный скуф России опроверг, что он бесследно пропал в Твери
1
20:00
Перевозчик властей Сургута пожаловался в прокуратуру на автобусы подрядчика, самовольно выехавшие на маршрут
19:58
Синоптики прогнозируют усиление ветра в Курганской области
19:51
В Петербурге тело студента из Миасса нашли под окнами общежития
1
19:45
Сотни россиян застряли на Бали из-за извержения вулкана
1
19:45
Как вкусно приготовить какао: пять неизвестных рецептов
19:43
В ХМАО назвали сроки открытия зимников
19:41
Врачи из ХМАО раскрыли, какое опасное осложнение может привести к выкидышу
19:36
В Екатеринбурге у трамваев пропало напряжение, движение стоит. Видео
1
19:31
В Раде обвинили Зеленского в грубейшем нарушении Конституции
19:30
Курганские власти рассказали, каким профессиям будут обучать в бывшем долгострое
1
19:30
Строители вокзала в ХМАО пожаловались Путину на фирму из Екатеринбурга
19:15
В ЯНАО 2025 год пройдет под знаком героизма
19:13
Идеолога культурной революции в Перми иноагента Гельмана признали экстремистом
19:07
Мать убийцы 16-летней Даны из Каменска-Уральского продала квартиру и исчезла
19:07
Где в Тюмени строят лучшее и худшее жилье
1
19:05
Поезд Деда Мороза приедет в Челябинск 22 декабря
19:04
Министр ЖКХ призвал поднять тарифы в Свердловской области
11
19:04
Рыбаки похвастались уловом с открытия зимнего сезона в ХМАО. Фото
18:57
Главаря РДК* Капустина приговорили к пожизненному заключению за вторжение в РФ
1
18:55
В Европе пришли в ужас от мысли, что огонь на Украине прекратится
1
18:53
Прокуратура ХМАО подключилась к истории со школьником, который душил ученицу
1
18:52
Мэр Тюмени посоветовал главам уральских городов заняться спортом
5
18:51
В Кургане горит заброшенный магазин в Энергетиках. Видео
18:44
В новом бюджете РФ заложено больше денег на соцмеры
2
18:42
Путин пообещал лично разобраться с замедлением YouTube в РФ
3
18:38
«Не берите на себя роль бога»: Львова-Белова эмоционально высказалась о детях в приютах
1
18:38
Тюменский застройщик выселяет курганский клуб ради строительства домов. Видео
4
18:37
Полпред Жога добивается льгот для солдат, не подписавших контракт с Минобороны
1
18:35
В Челябинске резко вырос спрос на сотрудников Wildberries и Ozon. Скрин
2
18:30
«Не в деньгах счастье»: курганский депутат ГД Ильтяков показал постер, который привез из Китая. Фото
5
18:26
Многодетные семьи в России стали ассоциироваться с нуждающимися
16
18:25
Власти Перми потратят два миллиона рублей на ремонт торгового дома
18:24
Тюмень заключила соглашение с Екатеринбургом, Омском, Томском, Пермью и Тобольском
18:22
Ямальских чиновников разгрузят с помощью искусственного интеллекта
1
18:19
В разбитую избушку, где живет свердловчанка с пятью детьми, нагрянули ревизоры
6
18:17
Обанкротившийся пермский банк не смог найти покупателя на многомиллионную задолженность
18:15
Где в Кургане выгоднее всего получить профессию мастера маникюра
18:13
В МФЦ Перми бойцы СВО получат юридическую помощь
18:13
Майк Тайсон сразится с блогером, который вдвое моложе его: легендарный бой — в цифрах
1
18:09
Туристический поток в Тюменскую области вырастет до шести миллионов в год
1
18:09
Новая кальянная в Сургуте сместила популярный бар в топе городских заведений
18:08
Госдума приняла бюджет во втором чтении
18:07
Власти Салехарда раскрыли детали продолжения набережной на Шайтанке. Инфографика
18:06
Где недорого погреться зимой: лучшие термальные источники России
7
18:05
Женщина ослепла на один глаз после удаление катаракты в Магнитогорске
18:04
Ретроградный Меркурий в ноябре-декабре 2024: что нужно знать
17:57
Следы угарного газа нашли в крови погибшей в Узбекистане журналистки Паперной
1
17:56
В Челябинской области построят первый российско-иранский завод
1
17:56
Названы самые застраиваемые районы Екатеринбурга
2
17:54
В Челябинске загорелась бывшая птицефабрика экс-замгубернатора Косилова. Фото, видео
17:53
Минэнерго РФ подтвердило готовность свердловских энергетиков к зиме
3
17:48
Крупнейший индустриальный парк в ЯНАО получит субсидию из бюджета
17:47
В Перми хирурги устроят соревнования по операциям
17:39
Лукашенко пристыдил Дуду за отказ фотографироваться на саммите
17:38
ООН предложили учитывать мнение коренных ямальцев как мировых климатических экспертов
2
17:33
В Курганской области наградят девять многодетных матерей
3
17:33
Студенток Пермского медуниверситета, работавших медсестрами, оставили без выплат
17:32
Курс доллара пробил отметку в 100 рублей
4
17:30
Скрытая жемчужина Юго-Восточной Азии: туристический путеводитель по Камбодже. Фото
1
17:26
Всем жителям Курской области пообещали жилищные сертификаты
17:23
Суд определился с наказанием за крупные взятки для экс-главы района Петербурга
1
17:20
Стала известна дата запуска судов на воздушной подушке между Салехардом и Лабытнанги
17:12
Пожар в школе Челябинска устроил второклассник, на его мать составили протокол
1
17:11
Экс-директору депздрава ХМАО прочат пост руководителя главной больницы Ямала. Инсайд
5
17:06
Пермским бизнесменам предложили за 26 тысяч рублей посмотреть на кастрюли
17:06
Власти Кургана расселят жильцов, чтобы снести аварийный дом в Восточном
1
17:05
Нейросеть Google впервые пожелала пользователю смерти
8
17:04
Аналитики назвали самые безопасные цифровые экосистемы
17:03
В Перми полиция проверяет видео с избиением ребенка в центре города
17:00
В Верхнеуральском водохранилище утонул мужчина
16:58
Свердловчанин, бросивший девушку в фонтан из-за цвета волос, погиб на СВО. Фото
4
16:56
Жесткое убийство 16-летней Даны из Каменска-Уральского обсудили у Малахова
2
16:50
Силовики опубликовали кадры облавы на учебный центр для мигрантов в ХМАО. Видео
1
16:45
Кандидатов на пост мэра Кургана просят пройти медкомиссию
4
16:45
В мировой прокат вышел «Гладиатор 2»: нужно ли его смотреть
2
16:45
Самые топовые рестораны и кафе Кургана вынуждены закрыться на один день
1
16:43
Москвичке дали 8 лет колонии за посты во «ВКонтакте»
7
16:43
В ХМАО сотни мигрантов получили фиктивные сертификаты о знании русского языка
16:42
Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины в роддоме Магнитогорска
16:42
Глава Кургана Науменко уехал на форум с полпредом Жогой. Фото
2
16:38
В Тюмени 9 дней не могут найти пропавшую молодую девушку. Фото
16:37
Власти Березников нашли сотни тысяч рублей в бюджете, чтобы помочь участникам СВО
16:34
Тюменский бьюти-бизнес избавляется от салонов красоты
1
16:32
Мэр Тюмени анонсировал крупную реконструкцию исторического центра
1
16:31
В ЯНАО определили лучшую строительную площадку
16:28
Повышенную выплату военные получат даже за раны, которые заработали с начала СВО
1
16:27
В ХМАО жители просят губернатора вернуть лечебные отделения в местную больницу
16:23
Екатеринбуржец готов отдать 50 тысяч, чтобы сжечь раритет от Путина
1
16:19
Власти ЯНАО назвали условия для налоговых преференций
16:18
Прокуратура решила разобраться со срывами в работе общественного транспорта ХМАО
16:18
Выпускникам вузов предлагают пройти повышение квалификации в правительстве ЯНАО
16:16
В Курской области освистали главу района за хвастовство медалью за оборону
3
16:15
Власти ЯНАО пересмотрели зарплаты физкультурников
16:14
Бюджет Тюменской области на 2025 год будет социально ориентированным
16:14
Студент пронес оружие в здание тюменского вуза
16:12
В Челябинске выбирают нового ответственного за школьное питание
16:11
В Тюмени начнут строить больше школ с помощью крупных компаний
16:10
Польша разместила у границы РФ южнокорейские танки
4
16:10
Больницы Курганской области получили новое оборудование. Список
7
16:10
В Кургане партии освободили от сбора подписей при выборах депутатов
1
16:08
В Челябинске пропал дедушка с потерей памяти. Скрин
16:06
Дилнавоз и Мухаммадмуоз: какие имена дают младенцам в Тюменской области
16:00
Мэр Екатеринбурга анонсировал строительство ветки метро до Академического
5
16:00
«Это ангелы!»: как врачи тюменской скорой вытащили пациента с того света
15:58
В Челябинске актер Демин заявил, что Мариуполь станет курортным городом. Видео
2
15:56
Московская подруга мэра Екатеринбурга похвалила его за уборку снега
1
15:53
В Тюмени пройдет новогодний утренник с недетским названием
15:43
Челябинцы на новогодние праздники полетят в Египет и поедут на местные курорты
15:43
В Тюмени власти не дают выплату раненому участнику СВО, несмотря на решение суда
15:40
После жалоб на подвед замгубернатора Малышева на курганской дороге исправили дефекты
5
15:38
Названы сроки открытия склада Wildberries в Екатеринбурге, где погибла сотрудница
15:38
Бастрыкин затребовал доклад о капремонте аварийного дома в Челябинске
15:37
В ЯНАО изменили расписание вертолетных маршрутов
15:35
Песков заявил, что у России нет спецпосланника по Украине, как у США
15:34
Тюменскую психбольницу закрыли на карантин
15:33
Россиян пугают фейками про повышение размеров автомобильных штрафов
1
15:33
Боец ВС РФ из Якутии отрезал себе ногу и выжил после 17 дней в окопе
8
15:30
Песков ответил, будут ли в России забирать деньги со счетов иноагентов
1
15:29
На трассе М-5 в Челябинской области досрочно прекратили взрывы
15:29
Турция отказалась отменять систему «все включено», но есть одно условие
15:21
Пьяного машиниста, устроившего столкновение тепловозов под Саткой, будут судить
15:21
Главу Кореневского района Курской области отправили в отставку
15:20
Свердловский губернатор впечатлил топ-чиновника из Кремля
1
15:20
Тюмень и Пермь усилят сотрудничество по острым городским вопросам
15:15
Крупная группировка ВСУ рискует попасть в окружение под Купянском
15:14
В Перми на неделю перекроют участок улицы Пермской
15:13
С баней и огородом: какие дома в Перми продают по цене «однушки». Фото
15:09
На окраинах Тюмени начались перебои с электричеством
1
15:08
«Вашингтон» проиграл «Торонто»: чем отметился Овечкин
15:07
Губернатор ХМАО поставил задачи перед новым главой депздрава
5
15:03
Инфраструктуру обращения с ТКО Тюмени оценили в волгоградском правительстве
3
15:03
В Сургуте откроется модный ресторан с морскими гадами и мидиями. Фото
15:01
В челябинском микрорайоне Чурилово построят новую школу
14:59
Shot: российские войска взяли опорный пункт в Купянске
14:56
Пермские депутаты начали исполнять решение суда о назначении директоров школ
14:54
Роспотребнадзор: 1,3 млн челябинцев вакцинированы от гриппа
14:54
Что стало с уральским блогером со СМА после получения препарата за миллионы рублей
14:53
Врач рассказала, как передаются рак и диабет. Видео
10
14:52
Прокуратура наказала пермскую чиновницу, купившую люксовый автомобиль
1
14:51
Новый мост в Новосинеглазово строят с опережением графика. Фото
2
14:47
День призывника 15 ноября: все, что нужно знать о празднике
2
14:45
Силовики взяли на контроль ситуацию с проблемной переправой в Уватском районе
14:44
Общественный транспорт Тюмени ждет масштабное обновление
1
14:42
Пашинян: армяне мечтают избавиться от государства на генетическом уровне
5
14:41
Екатеринбуржец, которого прирезал 8-летний сын, оказался тираном
14:40
В ХМАО выросло число погибших на пожарах детей
14:40
Электростанции в Кургане и Ноябрьске полностью готовы к холодам
5
14:39
Надежда Кадышева внезапно отменила концерт в Екатеринбурге
14:39
Курганскому участнику СВО, получившему тяжелое ранение, подарили спецмашину. Фото
14:38
Челябинский суд обязал конный завод «Рависа» ликвидировать свалку
14:37
Прокуратура требует закрыть в Перми незаконный ломбард
14:35
Малкину подарили золотую клюшку и поездку в Мюнхен
1
14:35
Минздрав инициировал проверку качества медпомощи челябинке, впавшей в кому
1
14:35
К новой викторине «Опорный край» допустили только избранных свердловчанок: список призов
3
14:33
Шипулин разочаровался в Госдуме, ему ищут новое место во власти
7
14:30
Соратница депутата Госдумы берет под контроль отделение ЕР в центре Перми
14:27
Авиаперевозчик в ЯНАО отменил рейсы по непопулярному направлению
1
14:27
Названа стоимость трамвайной ветки в Новокольцовский район Екатеринбурга
2
14:26
Власти утвердили планировку нового ЖК на улице Плеханова в Перми
14:21
В Перми капремонт 87-летней «сталинки» запланировали на 2078 год
14:18
Список городов, откуда эвакуируют людей из-за ракетных ударов, оказался фейковым
14:17
Житель Тюмени незаконно помогал мигрантам с регистрацией
14:17
Свердловчанина поймали на курганской госгранице на контрабанде леса
14:16
У дома в Салехарде сгнило свайное основание
14:15
В роддоме Магнитогорска умерла женщина и ее ребенок
2
14:15
Ространснадзор уличил Utair в систематическом задержании авиарейсов
2
14:13
На челябинском озере требуется директор базы отдыха с окладом 150 тысяч рублей
14:12
Бастрыкин потребовал завести дело из-за коммунальщиков, взвинтивших цены в ХМАО
2
14:11
В Челябинскую область на показ детектива «Плевако» приедет Сергей Безруков
1
14:09
Десант священнослужителей приехал в курганские колонии к зекам. Фото
1
14:04
ВС РФ освободили Вознесенку в ДНР
14:04
Красный Крест нашел более тысячи курян, считавшихся пропавшими
14:01
В Тюмени наказали арендаторов АЗС, на которой произошел хлопок газа
1
14:00
В Екатеринбурге «Бентли» снесла железный столб, работает реанимация. Фото, видео
3
13:58
Топ-10 «чудес света» Адыгеи: почему сюда массово едут зимой
13:57
Иностранка попала в больницу после чудовищного изнасилования в Екатеринбурге
13:55
Губернатор Шумков поручил завершить заброшенный долгострой под Курганом. Фото
10
13:51
В Салехарде загорелся жилой дом
13:51
Тюмень превратят в курортный город
1
13:47
От санитара на скорой до доктора наук: что известно о новом главе депздрава ХМАО
13:45
В ХМАО мать школьника пожаловалась, что над ее ребенком издеваются старшеклассники
13:44
Пермяки похвастались в Эмиратах инновациями в сфере добычи нефти и газа
13:44
Выплату участникам СВО, получившим ранения, увеличили до 4 млн рублей. Скрин
7
13:42
Магнитогорца, напавшего с ножом на полицейского, отправят в психдиспансер
13:40
Курганцы раскупили все билеты на фильм про Гарри Поттера. Скрин
1
13:39
Лжегубернатор Петербурга угрожал историку «карой» от генерала МВД
13:38
В Красноармейском районе скончался 48-летний депутат райсобрания Бахарев
13:37
Российские военные уничтожили «редкий и сложный» английский танк ВСУ
13:36
После избиения свердловской школьницы готовы менять законы РФ: заявление главы СПЧ
3
13:32
Депутат Рады Дмитрук: Зеленский смог украсть больше своих предшественников
1
13:30
Курганские депутаты обсудили влияние ставки ЦБ на бюджет 2025 года: снижения ждут в марте
1
13:30
Магнитная буря 15 ноября 2024: что ждать и как подготовиться
1
13:28
Суд вынес приговор жительнице ХМАО, устроившей поджог на выборах президента
13:26
«Там деньги»: политолог Калачев объяснил популярность арабского имени в ХМАО
13:20
Сыну полковника Росгвардии, устроившему смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, отказали в УДО
13:18
Основателю РДК* просят дать пожизненное
1
13:15
Челябинские заводы получат 100 миллионов рублей на покупку станков
13:15
Конфликтовавшего с мэром экс-главу думы Красновишерска Итальева сняли с выборов
13:13
В ЯНАО тысячам оленегонных собак провели дегельминтизацию
13:13
Депутаты курганской облдумы поспорили из-за сокращения статей бюджета
2
13:10
Статусный свердловский священник предложил изменить KPI для губернаторов
2
13:10
По Екатеринбургу колесит новый электрокар от Илона Маска. Видео
6
13:10
СК посчитал ущерб от действий ВСУ на территории России
1
13:08
В администрации Чебаркуля пояснили, почему разметили фото насильника и убийцы на доске героев СВО
13:06
В Перми рухнул спрос на новостройки после отмены льготной ипотеки
13:05
Снять жилье на Новый год в Челябинске можно в среднем за четыре тысячи рублей
13:03
На тюменской трассе сгорело придорожное кафе. Фото
12:59
Якушев: «Единая Россия» меняет Донбасс к лучшему
12:58
«Это второе метро»: мэрия Екатеринбурга выдвинула условие олигархам в борьбе за главный актив
1
12:54
За 10 лет молодежи, считающей, что дети не обязательны, стало в семь раз больше
3
12:54
Челябинский губернатор назначил «главного по безработице»
12:54
Лаврентьев: ГУР в Сирии ликвидируют за помощь террористам
12:49
Оправданных по делу о пытках свердловских сыщиков судят заново
12:47
Задержан агент военной разведки Украины
12:47
Сроки работы электросамокатов в Екатеринбурге сократят
2
12:47
В Тюмени за 15 миллионов рублей продают благодарность от Сталина
2
12:46
Министр экологии Челябинской области избавился от приставки «и.о.»
12:46
Свердловский бизнесмен, ушедший от ответственности за дачу взяток в ЯНАО, пойдет под суд заново
12:43
Пешеходные дорожки, скамейки, цветочные горшки: в ЯНАО появится новая зона отдыха
12:41
Статусный свердловский священник призвал отменить маткапитал
20
12:38
Главу челябинского минсоца заменили министром экономического развития Лугачевой
1
12:30
Лишнее курганское зерно депутаты хотят отправить в Китай
5
12:25
ВС РФ полностью зачистили Новоселидовку
1
12:22
Мэр Перми деньги туристов потратит на информационные стелы и арт-объекты
1
12:21
На севере Пермского края власти изменили размер муниципальной выплаты для контрактников
12:20
Иностранец распространял детскую порнографию в Санкт-Петербурге
12:20
В Германии рассказали о желании вступить в БРИКС
2
12:20
В Курганской области ингредиенты для овощного салата взлетели в цене за неделю
3
12:17
В России почти вдвое выросло число выдворенных мигрантов
9
12:16
Полиция ХМАО взялась за историю со школьником, который душил одноклассницу
12:16
Бывшая жена свердловчанина требует отменить развод после его гибели на СВО
3
12:15
Взрыв ночью во дворе жилых домов по улице Гончаренко напугал челябинцев. Видео
12:11
В Екатеринбурге построят сотни километров велодорожек
2
12:11
Экс-председателю СБУ предъявили обвинение за обстрелы ДНР и ЛНР
12:11
В Челябинской области начали чаще погибать дети на питбайках
2
12:03
Фильм «Веном 3», который снимали с проката, вернули в курганские кинотеатры
12:00
У новой высотки на северо-западе Челябинска отняли парковку ради дороги
1
12:00
Пойманный спецназом авторитет вышел на свободу в Екатеринбурге. Фото
1
11:59
В ЛДПР предложили лишать водительских прав мигрантов за нарушение правил
8
11:56
Челябинский завод УВЗ переобучил и трудоустроил свыше 300 человек. Фото
11:55
В Мариуполе нашли тайник ВСУ с наркотическими средствами
11:52
Мужчина погиб в Челябинске при пожаре из-за непотушенной сигареты
11:50
Энергетики Сургута направили в зону СВО автомобильную технику и оборудование
3
11:50
Самый богатый газовый магнат ЯНАО понес миллиардные убытки
2
11:50
Тюменским властям нужно еще восемь миллиардов, чтобы закрыть дефицит бюджета
1
11:49
Чердынь присоединилась к кампании по взиманию туристического налога
11:49
Сколько стоит улететь в Москву и Сочи из Тюмени на Новый год
11:49
В Челябинскую область большинство мигрантов приезжают из Казахстана и Украины. Видео
1
11:48
В кинотеатре Кургана покажут фильм про Гарри Поттера
1
11:45
Под Волгоградом горожане остались без газа
11:45
Что будет дальше со скандальным делом курганского хирурга Руденко после отказа судьи
1
11:44
В Перми заработал чат для тех, кто потерял близких на спецоперации
11:38
СК проведет экспертизы после подрыва авто с военным в Крыму
11:37
Главврач из ЯНАО назначен директором депздрава ХМАО
8
11:36
Полицейские ХМАО спасли на трассе водителя из Свердловской области в мороз
11:36
В Тюмени судебные приставы пришли к должнику-риелтору под видом покупателей жилья
1
11:34
Mash: Пугачева бросила заказчиков, боясь шумихи в СМИ
5
11:33
В Перми египтянин открыл новый ресторан с индийской и арабской кухней
11:32
Власти Екатеринбурга просят Москву изменить закон ради турналога. Фото
5
11:30
Курганский огнеметчик «Солнцепека» получил госнаграду от Путина. Фото
11:29
Ревнивца, убившего жену на глазах у сына, отправили в свердловскую колонию. Видео
1
11:24
«АРСИБ» отрицает долги своего молочного флагмана
11:24
Свердловскую область накрыла аномальная оттепель
2
11:22
Жительница Магнитогорска отдала все сбережения по паролю «Здравствуйте, Муська»
3
11:22
Пермяк уснул в угнанной машине
11:21
Губернатор ЯНАО станет заместителем Чернышенко в комиссии по нацпроекту
1
11:20
В ЯНАО сохраняется нехватка кадров
1
11:19
CNN: в Конгрессе США начали менять позицию по Украине
1
11:18
Боливию пригласили стать партнером БРИКС
11:16
Жителям Уватского района пришлось вытаскивать из реки судно на воздушной подушке. Видео
11:12
По делу ОПГ арестован «безопасник» скандальной овощебазы Екатеринбурга
2
11:10
Молодые курганцы с низким доходом чаще других ходят на работу с недомоганием
11:09
Свердловскую область защитили от диких цен на яйца
1
11:09
Челябинца, зарезавшего беременную на глазах у ребенка, отправили в колонию. Фото, видео
2
11:05
Лолите Милявской 61: пять браков, ноль комплексов и десятки скандалов
3
11:03
В Тюмени определили место для строительства автовокзала и трамвайного депо. Карта
17
10:59
Семья из Нового Уренгоя из-за пожара лишилась жилья
10:56
Бензин в Пермском крае стал дороже
2
10:55
В Челябинске бесплатно покажут железнодорожные советские фильмы. Афиша
10:54
В ЯНАО поймали фирму на подкупе завхоза ради контрактов со школой
10:54
В России разработали стратегию поддержки многодетных семей
16
10:52
Финансовые нарушения почти на 8 млрд рублей выявила КСП в Челябинской области
10:51
Владелец «Жизньмарта» раскрыл, кому выплатил по миллиону рублей за отравление
10:51
Челябинцам предложили работу мойщиками самолетов за 340 тысяч рублей
3
10:50
Лавров: США «остервенели» в отношении Китая из-за его успехов
10:47
Пятеро жителей Тюменской области стали лотерейными миллионерами
10:46
В Челябинске резко выросло число нераспроданных квартир в новостройках. Инфографика
1
10:42
Силовики провели десятки задержаний на границе в Курганской и Тюменской областях. Фото
5
10:37
К гадалке не ходи: услуги тарологов в России могут подорожать
1
10:36
Государство забрало мотоцикл «Урал» у курганцев. Фото
4
10:33
В Екатеринбурге экстренно эвакуировали ТЦ «Мегаполис». Фото
10:32
Один из богатейших пермских депутатов решил заработать на шоколаде
10:32
Банки Казахстана ужесточили условия платежей для российских компаний
3
10:24
Врачу, пережившему покушение ВСУ, вручили орден Мужества. Фото
10:19
Суд вынес приговор сыну свердловского бизнесмена, сбившему насмерть школьницу. Фото
3
10:15
В Тюменской области ребенок провалился сквозь пол на новогоднем празднике
10:13
Смертельная авария произошла на трассе под Соликамском. Видео
10:11
В ХМАО прокуратура наказала мэра за волокиту с ремонтом дома
10:11
Какие микрорайоны Кургана не коснется отключение воды
10:11
США сделали заявление о ядерных испытаниях в стране
10:10
В ЯНАО построили лыжную базу для спортсменов и любителей
10:08
Самолет Лаврова не могли заправить в ЮАР и Бразилии из-за санкций
1
10:04
Пес Сержант стал талисманом челябинских бойцов СВО. Видео
10:00
Стало известно, когда случится эпидемия гриппа в 2024 году в Челябинской области
10:00
«Авто.ру»: китайский автопремиум пододвинул европейские марки в РФ
4
10:00
Курганские власти продают долгострой, из-за которого пострадали дольщики. Фото
1
09:58
Авиарейсы из Перми в Казань, Самару и Усинск продлили до марта
09:55
В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате доходов иноагентам
09:53
Новичок в команде Куйвашева застал семерых полпредов: профайл Владимира Черепанова
1
09:52
Грузчик из ЯНАО потерял над собой контроль и зарезал сожительницу. Видео
09:46
Курганцев просят сделать запасы перед отключением воды на сутки
1
09:45
Ввезенные в Челябинскую область 20 тонн винограда полностью уничтожили. Фото
6
09:44
Суд признал незаконной аренду теплосетей в Пермском муниципальном округе
09:43
Армия из сотен машин вышла убирать последствия стихии в Свердловской области
09:41
ВС РФ берут в охват ВСУ у Берестового
09:33
Лавров: Россия готова к общению с новой администрацией США
1
09:20
Лаврентьев: ГУР Украины вооружает террористов в Идлибе
09:19
Судья отказался судить курганского врача Руденко. Фото
2
09:15
Курганский суд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве бывшего зятя первого губернатора
2
09:08
Фура, из-за которой в Крыму рухнул мост, была перегружена
13
08:55
На Урале многодетного русского отца, которого выгоняют из страны, поместили в спецприемник
1
08:48
Пермяки массово отказываются вовремя платить ипотеку
3
08:47
Женщина, чьи дети погибли от отравления, родила здорового мальчика
3
08:45
В Челябинске на выходных детей зовут на курсы 3D-моделирования и гик-фестиваль. Афиша
08:45
В Кургане за месяц взлетели цены на вторичное жилье
8
08:34
«Заказали, чтобы очернить нас»: главный азербайджанец Екатеринбурга заявил об атаке врагов
7
08:30
Российский разведчик, в одиночку отбивавший атаки ВСУ, предлагал им сдаться
1
08:29
Россиянам рассказали, как лучше хранить деньги
9
08:22
Россия, обогнав Литву, вошла в комитет ООН по программе и координации
08:20
ХМАО ждут резкие перепады температуры от 30-градусных морозов до нуля
08:14
«Материнство — счастье»: свердловчанка стала героиней шоу «Беременна в 16»
08:04
Мобилизованный свердловчанин чудом выжил после попадания ракет HIMARS. Фото
1
07:57
Адвокат Трампа претендует на должность в генпрокуратуре США
07:57
Под Челябинском продается особняк с лифтами, прудом и двухэтажным садом. Фото
2
07:52
Свердловчане потратили миллиарды на украшения
2
07:47
Россия проведет саммит в астанинском формате в 2025 году
07:45
Чиновники курганского департамента получили новые обязанности
3
07:44
Свердловскую область засыплет снегом
07:43
Metropoles: бразильский террорист-смертник предупреждал о взрыве в соцсетях
07:38
Курганец, дважды судимый за нетрезвое вождение, получил новый срок на Камчатке
07:31
Минстрой Перми изымает участки с недвижимостью для КРТ «Тихого Компроса»
07:30
В Бразилии террорист-смертник устроил взрыв у здания Верховного суда и палаты депутатов
07:19
Экипаж Су-34 уничтожил живую силу ВСУ в Курской области
07:18
В ХМАО у первой смены отменили занятия в школе из-за морозов
07:14
Reuters: команда Трампа уволит офицеров Пентагона
07:09
В Екатеринбурге грабители массово крушат стекла машин. Фото
4
06:57
Стоимость проезда в пермском транспорте начнет дорожать уже с апреля
06:47
Появилось видео с места обрушения моста в Крыму
06:37
В жилом районе Екатеринбурга заметили косулю. Видео
06:37
Синоптики прогнозируют потепление и снег в Курганской области
1
06:26
Патриотический концерт, отмененный в Тюмени из-за плохих продаж, состоится
1
06:22
Челябинка зарезала своего агрессивного сына-алкоголика
06:12
Порошенко*: Запад перестанет помогать Киеву из-за Зеленского
2
06:12
Пермские власти потратят более двух миллионов на ликвидацию стихийной свалки
05:56
ФБР устроило обыски у букмекера, предсказавшего победу Трампа на выборах
2
05:54
У екатеринбуржцев после коммунальной аварии пропало отопление на 12 часов
05:51
В Росздравнадзоре опровергли дефицит ряда антибиотиков в России
05:35
Разведчик ВС России три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ
7
05:31
Генпрокуратура РФ хочет вернуть государству деньги рекордсмена по взяткам
8
05:26
Экономист Суворова: в России к Новому году икра подорожает до 13 тысяч рублей
21
05:08
В Курган на долгое время пришла теплая погода
3
05:05
На свердловской трассе в ДТП погибли пять человек, трое ранены. Фото
5
05:03
В Бразилии после двух мощных взрывов в столице задействовали военных и пожарных
1
05:00
Логистический центр Ozon в Тюменской области обеспечили электричеством
04:55
Россиян призвали следить за температурой в подъезде, чтобы сэкономить на ЖКУ
16
04:46
Курганец ищет свидетелей ДТП, после которого скрылся виновник. Фото
04:45
Пермяков зовут упаковывать мыло за зарплату в 350 тысяч рублей
04:37
«Ведомости»: Путин будет готов провести Прямую линию 19 декабря
1
04:34
В Тюмени осудили мужчину, укравшего деньги у отца погибшего участника СВО
04:30
Российский завод начал завозить индийских мигрантов из-за дефицита рук
7
04:17
В Ноябрьске в преддверии Нового года взлетели цены на икру
1
04:14
«Коммерсант»: самолеты РФ рискуют перестать летать по ряду маршрутов в 2025 году
6
04:11
Гендиректор «Союзмолока» прояснил россиянам ситуацию с ростом цен
4
04:07
Бытовой майнинг увеличил потребление электричества в Пермском крае
03:56
Из Ханты-Мансийска отправили в зону СВО 20 тонн гуманитарной помощи. Фото
1
03:36
Тюменцев ждет снежная погода
1
03:22
«Известия»: в семи регионах России возникла нехватка лекарств для почек
3
03:17
Полпред Жога рассказал о проблемах, на которые пожаловались жители Первоуральска
2
03:16
«Известия»: почти половина скидок на распродажах 11 ноября оказалась ложью
17
03:03
Между Крымом и Запорожской областью приостановили грузовые ж/д перевозки
03:00
Пермские депутаты скептически отнеслись к конкурсам для водителей транспорта
02:51
«Свеза» направила более 100 млн рублей на модернизацию тюменского комбината
02:47
На курганском заводе пройдет выставка трофеев из зоны СВО
2
02:37
Челябинский боец СВО в третий раз женился на одной и той же женщине
2
02:22
Военкор Ермаков: ВС РФ подошли к границе Запорожской области и ДНР
02:12
Что известно об обрушении моста в Крыму
2
01:45
В Тюменской области 100 владельцев элитных автомобилей заплатят повышенный налог
01:44
Продавец комиссионного магазина в Тюмени украл из него почти 100 тысяч рублей
01:40
В главной свердловской библиотеке не будут прятать деструктивные книги
2
01:32
NYT: гарантии безопасности для Украины стали важнее занятых РФ территорий
2
01:27
Стала известна причина обрушения моста в Крыму
3
01:15
Трамп нашел замену Блинкену в своей новой администрации
2
01:04
Пермяков предупредили о продолжительном потеплении и снегопадах
01:04
BFMTV: во Франции хотят приговорить Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы
5
00:50
Власти ЯНАО поддержали увеличение выплат на содержание собак-поводырей
00:45
В офисе Зеленского исключили проведение выборов в 2025 году
4
00:41
Погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело: что известно о взрыве на производстве в Тюмени
00:40
Пострадавший при обрушении моста в Крыму оказался в тяжелом состоянии
00:29
Курганская полиция ищет пенсионерку, пропавшую около двух недель назад. Фото
00:24
Назначение Такера Карлсона пресс-секретарем Белого дома оказалось выдумкой
1
00:17
В России проведут эксперимент по новому методу контроля над мигрантами
00:10
Трамп и Байден обсудили в Белом доме Украину
1
00:10
В Тюмени на фестивале Дениса Мацуева выступят лауреаты международных конкурсов
00:01
Главный тренер ХК «Металлург» Разин назвал журналистов подонками после матча
1
00:01
В каких супермаркетах Перми дешевле купить сладкий новогодний подарок
00:00
В Крыму обрушился мост на дороге «Джанкой-Маслово». Видео