Украинским военным вместе с военнослужащими ВС РФ противостоят четвероногие бойцы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ расстреляли мирных жителей в Херсонской области. Украинские войска готовятся к наступлению холодов для наступления. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 декабря.
- Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с Россией. Среди погибших есть и мирные жители, и силовики.
- ВСУ перейдут к наступлению с началом холодов. Для них это станет благоприятным моментом, когда погода не будет мешать передвижению украинских войск.
- Жители Сватовского района в Луганской народной республики (ЛНР) ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент URA.RU, ссылаясь на местных жителей, рассказал, что Украина обстреливает территории системами залпового огня HIMARS.
- По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, для Украины наступил тяжелый период. Он подчеркнул, что союзные войска полностью контролируют ситуацию в зоне СВО.
- В Госдуме призвали готовиться к ударам ВСУ любой дальности. Предполагается, что Украине могут поставить вооружение, которое сможет атаковать любую точку России.
- Украинские войска несут значительные потери на купянском и краснолиманском направлениях, передает Пятый канал. Уничтожено до 70 военнослужащих Украины.
- Собаки в составе ВС РФ находят и обезвреживают взрывчатку на Украине. По словам члена Общественного совета при Минобороны РФ Эдгара Запашного, животные на фронте работают только для спасения человека.
- В США назвали тупицей генсека НАТО Йенса Столтенберга за конфликт на Украине. Политический обозреватель Пол Крейг Роберт негативно отозвался о политике генсека НАТО в отношении конфликта на Украине.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.