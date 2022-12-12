12 декабря 2022

ВСУ расстреляли мирных жителей под Херсоном и готовятся наступать зимой: главное за 12 декабря

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, собака, кинолог, донбасс, сапер, военный, сво
Украинским военным вместе с военнослужащими ВС РФ противостоят четвероногие бойцы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ расстреляли мирных жителей в Херсонской области. Украинские войска готовятся к наступлению холодов для наступления. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 декабря.

  • Служба безопасности Украины (СБУ) расстреляла 20 человек в Херсонской области за сотрудничество с Россией. Среди погибших есть и мирные жители, и силовики.
  • ВСУ перейдут к наступлению с началом холодов. Для них это станет благоприятным моментом, когда погода не будет мешать передвижению украинских войск.
  • Жители Сватовского района в Луганской народной республики (ЛНР) ежедневно подвергаются обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Корреспондент URA.RU, ссылаясь на местных жителей, рассказал, что Украина обстреливает территории системами залпового огня HIMARS.
  • По словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, для Украины наступил тяжелый период. Он подчеркнул, что союзные войска полностью контролируют ситуацию в зоне СВО.
  • В Госдуме призвали готовиться к ударам ВСУ любой дальности. Предполагается, что Украине могут поставить вооружение, которое сможет атаковать любую точку России.
  • Украинские войска несут значительные потери на купянском и краснолиманском направлениях, передает Пятый канал. Уничтожено до 70 военнослужащих Украины.
  • Собаки в составе ВС РФ находят и обезвреживают взрывчатку на Украине. По словам члена Общественного совета при Минобороны РФ Эдгара Запашного, животные на фронте работают только для спасения человека.
  • В США назвали тупицей генсека НАТО Йенса Столтенберга за конфликт на Украине. Политический обозреватель Пол Крейг Роберт негативно отозвался о политике генсека НАТО в отношении конфликта на Украине.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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ВСУ расстреляли мирных жителей в Херсонской области. Украинские войска готовятся к наступлению холодов для наступления. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 12 декабря. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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