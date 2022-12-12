12 декабря 2022

Пьяные свердловчане угнали машину и попали в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход в честь Казанской иконы Божией матери и в поддержку российских военнослужащих. Магнитогорск, транспорт, город, инспектор дпс, регулировщик движения
Свердловчане ночью угнали автомобиль и попали на нем в аварию Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) двое пьяных мужчину угнали ВАЗ-2106 и выезжая со двора попали в ДТП. Убедившись, что аварию никто не заметил, они продолжили кататься по городу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«Молодые люди употребляли спиртное и от нечего делать бродили по городу. По обоюдному согласию они решили угнать какой-нибудь автомобиль, чтобы покататься. Их внимание привлек отечественный ВАЗ- 2106. Тронувшись с места, допустили наезд на автомобиль „Газель“, стоявший на стоянке у соседнего дома», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Попав в аварию, свердловчане решили покинуть место ДТП и продолжить кататься по городу. Позднее они вернули автомобиль на место. Следователи возбудили на мужчин уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору.

Ранее URA.RU сообщало, что пьяный пациент психдиспансера без прав угнал авто и выехал на встречку. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину, в момент разбирательств к полицейским подошел водитель проезжавшего мимо автобуса и заявил, что это его машина.

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В Богдановиче (Свердловская область) двое пьяных мужчину угнали ВАЗ-2106 и выезжая со двора попали в ДТП. Убедившись, что аварию никто не заметил, они продолжили кататься по городу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Молодые люди употребляли спиртное и от нечего делать бродили по городу. По обоюдному согласию они решили угнать какой-нибудь автомобиль, чтобы покататься. Их внимание привлек отечественный ВАЗ- 2106. Тронувшись с места, допустили наезд на автомобиль „Газель“, стоявший на стоянке у соседнего дома», — рассказали в пресс-службе ведомства. Попав в аварию, свердловчане решили покинуть место ДТП и продолжить кататься по городу. Позднее они вернули автомобиль на место. Следователи возбудили на мужчин уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный пациент психдиспансера без прав угнал авто и выехал на встречку. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину, в момент разбирательств к полицейским подошел водитель проезжавшего мимо автобуса и заявил, что это его машина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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