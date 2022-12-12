Пьяные свердловчане угнали машину и попали в ДТП

13 декабря 2022 в 22:46 Размер текста - 17 +

Свердловчане ночью угнали автомобиль и попали на нем в аварию Фото: Илья Московец © URA.RU В Богдановиче (Свердловская область) двое пьяных мужчину угнали ВАЗ-2106 и выезжая со двора попали в ДТП. Убедившись, что аварию никто не заметил, они продолжили кататься по городу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Молодые люди употребляли спиртное и от нечего делать бродили по городу. По обоюдному согласию они решили угнать какой-нибудь автомобиль, чтобы покататься. Их внимание привлек отечественный ВАЗ- 2106. Тронувшись с места, допустили наезд на автомобиль „Газель“, стоявший на стоянке у соседнего дома», — рассказали в пресс-службе ведомства. Попав в аварию, свердловчане решили покинуть место ДТП и продолжить кататься по городу. Позднее они вернули автомобиль на место. Следователи возбудили на мужчин уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный пациент психдиспансера без прав угнал авто и выехал на встречку. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину, в момент разбирательств к полицейским подошел водитель проезжавшего мимо автобуса и заявил, что это его машина.

В Богдановиче (Свердловская область) двое пьяных мужчину угнали ВАЗ-2106 и выезжая со двора попали в ДТП. Убедившись, что аварию никто не заметил, они продолжили кататься по городу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. «Молодые люди употребляли спиртное и от нечего делать бродили по городу. По обоюдному согласию они решили угнать какой-нибудь автомобиль, чтобы покататься. Их внимание привлек отечественный ВАЗ- 2106. Тронувшись с места, допустили наезд на автомобиль „Газель“, стоявший на стоянке у соседнего дома», — рассказали в пресс-службе ведомства. Попав в аварию, свердловчане решили покинуть место ДТП и продолжить кататься по городу. Позднее они вернули автомобиль на место. Следователи возбудили на мужчин уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору. Ранее URA.RU сообщало, что пьяный пациент психдиспансера без прав угнал авто и выехал на встречку. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину, в момент разбирательств к полицейским подошел водитель проезжавшего мимо автобуса и заявил, что это его машина.