Пьяные свердловчане угнали машину и попали в ДТП

В Богдановиче (Свердловская область) двое пьяных мужчину угнали ВАЗ-2106 и выезжая со двора попали в ДТП. Убедившись, что аварию никто не заметил, они продолжили кататься по городу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
«Молодые люди употребляли спиртное и от нечего делать бродили по городу. По обоюдному согласию они решили угнать какой-нибудь автомобиль, чтобы покататься. Их внимание привлек отечественный ВАЗ- 2106. Тронувшись с места, допустили наезд на автомобиль „Газель“, стоявший на стоянке у соседнего дома», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Попав в аварию, свердловчане решили покинуть место ДТП и продолжить кататься по городу. Позднее они вернули автомобиль на место. Следователи возбудили на мужчин уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения группой лиц по предварительному сговору.
Ранее URA.RU сообщало, что пьяный пациент психдиспансера без прав угнал авто и выехал на встречку. Инспекторы ГИБДД остановили мужчину, в момент разбирательств к полицейским подошел водитель проезжавшего мимо автобуса и заявил, что это его машина.
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