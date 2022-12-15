В Хабаровском крае увеличилось число погибших в ДТП с вахтовым автобусом

16 декабря 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

В ДТП в Хабаровском крае погибли семь человек, еще 23 пострадали Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. «Погибло семь человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют», — написал он в своем telegram-канале . По словам Дегтярева, на месте работают краевые спасатели и пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции, врачи. На 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре сошел с трассы автобус с вахтовиками. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли на месте пять человек, еще один в карете скорой помощи.

Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. «Погибло семь человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют», — написал он в своем telegram-канале. По словам Дегтярева, на месте работают краевые спасатели и пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции, врачи. На 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре сошел с трассы автобус с вахтовиками. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли на месте пять человек, еще один в карете скорой помощи.