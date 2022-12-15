15 декабря 2022

В Хабаровском крае увеличилось число погибших в ДТП с вахтовым автобусом

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Скорая помощь. Москва , скорая, скорая медицинская помощь, скорая помошь
В ДТП в Хабаровском крае погибли семь человек, еще 23 пострадали Фото:

Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.

«Погибло семь человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют», — написал он в своем telegram-канале. По словам Дегтярева, на месте работают краевые спасатели и пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции, врачи.

На 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре сошел с трассы автобус с вахтовиками. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли на месте пять человек, еще один в карете скорой помощи.

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Число погибших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось до семи человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев. «Погибло семь человек. 23 пострадавших доставлены в Троицкую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Сейчас двух пациентов уже оперируют», — написал он в своем telegram-канале. По словам Дегтярева, на месте работают краевые спасатели и пожарные, муниципальные службы, сотрудники полиции, врачи. На 178-м километре автодороги Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре сошел с трассы автобус с вахтовиками. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли на месте пять человек, еще один в карете скорой помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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